به گزارش ایلنا، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران و براساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده در سطح استان، در راستای تامین انرژی پایدار بنابه مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان تهران به اطلاع می‌رساند؛ کلیه ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امداد رسان وخدماتی وشعب کشیک بانک‌ها وانتظامی در روزچهارشنبه ۱۰دی ماه درسطح استان تهران تعطیل اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش و اعلام کارگروه تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می‌باشد.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران توصیه کرد: شهروندان گرامی به منظور جلوگیری از قطعی برق وافت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه جویی لازم رابعمل آورند.

