تمام امتحانات دانشگاهها برقرار است
کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران از تعطیلی تمامی ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (تمامی امتحانات دانشگاهها برقرار است)، بانکها و شهرداریها به استثنای مراکز درمانی، امداد رسان وخدماتی وشعب کشیک بانکها وانتظامی در روزچهارشنبه ۱۰دی ماه درسطح استان خبر داد و اعلام کرد: این تصمیم به علت برودت هوا و در راستای تامین انرژی اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش و اعلام کارگروه تمامی امتحانات دانشگاهها برقرار میباشد.
کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران توصیه کرد: شهروندان گرامی به منظور جلوگیری از قطعی برق وافت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه جویی لازم رابعمل آورند.