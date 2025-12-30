خبرگزاری کار ایران
تمام امتحانات دانشگاه‌ها برقرار است

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران از تعطیلی تمامی ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار است)، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امداد رسان وخدماتی وشعب کشیک بانک‌ها وانتظامی در روزچهارشنبه ۱۰دی ماه درسطح استان خبر داد و اعلام کرد: این تصمیم به علت برودت هوا و در راستای تامین انرژی اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران  و براساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر  برودت هوا طی روزهای آینده در سطح استان، در راستای تامین انرژی پایدار بنابه مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان تهران به اطلاع می‌رساند؛ کلیه ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امداد رسان  وخدماتی وشعب کشیک بانک‌ها وانتظامی در روزچهارشنبه ۱۰دی ماه درسطح استان تهران تعطیل اعلام می‌شود. 

بر اساس این گزارش و اعلام کارگروه تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می‌باشد. 

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران توصیه کرد: شهروندان گرامی به منظور جلوگیری از قطعی برق وافت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه جویی لازم رابعمل آورند.

