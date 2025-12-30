عضو شورای شهر تهران:
نصب دکلهای برق جدید در کنار تیرهای قدیمی، زیبایی بصری بزرگراهها را تخریب میکند
یک عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از ناهماهنگی در نصب تیرهای چراغبرق و دکلهای فشار قوی، خواستار بررسی فوری این موضوع برای حفظ زیبایی و ایمنی بزرگراههای پایتخت شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم مظفر، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در صحن علنی این شورا با انتقاد از اجرای پروژههای ناهماهنگ در بزرگراهها، گفت: در اتوبانها، تیرهای چراغ برق جدید استوانهای برای تأمین روشنایی، در فاصلهای بسیار کم - کمتر از یک متر - از تیرهای قدیمی نصب شدهاند. قرار گرفتن این دو سازه در کنار هم، به جلوه بصری و زیبایی اتوبان لطمه میزند.
وی افزود: این اقدام که ظاهراً توسط وزارت نیرو در حال اجراست، با مجوز شهرداری انجام شده، اما در نهایت یک آشفتگی بصری آزاردهنده ایجاد کرده و به نمادی از بخشینگری تبدیل شده است. از یک سو شهرداری تیرهای قدیمی را حفظ کرده و از سوی دیگر، وزارت نیرو در فاصله چند سانتیمتری، سازههای جدیدی نصب میکند.
عضو شورای شهر تهران با ارائه راهکار، ادامه داد: به سادگی میشود این مشکل را حل کرد. لااقل میتوان تیرهای برق مجاور و قدیمی را حذف کرد. پیشنهاد میشود شهرداری این کار را انجام دهد و بهصورت یکپارچه، از بدنه سازههای بلند استوانهای (دکلهای برق جدید) برای سیستم روشنایی و نورافکن اتوبان استفاده کند.