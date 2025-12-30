به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم مظفر، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در صحن علنی این شورا با انتقاد از اجرای پروژه‌های ناهماهنگ در بزرگراه‌ها، گفت: در اتوبان‌ها، تیرهای چراغ برق جدید استوانه‌ای برای تأمین روشنایی، در فاصله‌ای بسیار کم - کمتر از یک متر - از تیرهای قدیمی نصب شده‌اند. قرار گرفتن این دو سازه در کنار هم، به جلوه بصری و زیبایی اتوبان لطمه می‌زند.

وی افزود: این اقدام که ظاهراً توسط وزارت نیرو در حال اجراست، با مجوز شهرداری انجام شده، اما در نهایت یک آشفتگی بصری آزاردهنده ایجاد کرده و به نمادی از بخشی‌نگری تبدیل شده است. از یک سو شهرداری تیرهای قدیمی را حفظ کرده و از سوی دیگر، وزارت نیرو در فاصله چند سانتی‌متری، سازه‌های جدیدی نصب می‌کند.

عضو شورای شهر تهران با ارائه راهکار، ادامه داد: به سادگی می‌شود این مشکل را حل کرد. لااقل می‌توان تیرهای برق مجاور و قدیمی را حذف کرد. پیشنهاد می‌شود شهرداری این کار را انجام دهد و به‌صورت یکپارچه، از بدنه سازه‌های بلند استوانه‌ای (دکل‌های برق جدید) برای سیستم روشنایی و نورافکن اتوبان استفاده کند.

