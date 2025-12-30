رئیس سازمان امور دانشجویان مطرح کرد:
ضرورت عزم جدی برای تحول در ورزش دانشجویی
رئیس سازمان امور دانشجویان در مجمع عمومی انتخابات فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ابراز امیدواری کرد که این انتخاب به ایجاد تحولاتی مثبت در ورزشهای دانشگاهی کشور منجر شود.
به گزارش ایلنا، در مجمع عمومی انتخابات رئیس و هیئت رئیسه فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: انتخابات امروز به خوبی و با موفقیت برگزار شد.
وی ضمن تبریک به دکتر نوری، که از اهالی ورزش دانشگاه تهران است و با اعتماد اکثریت به ریاست انتخاب شد، ابراز امیدواری کرد که این انتخاب به ایجاد تحولاتی مثبت در ورزشهای دانشگاهی کشور منجر شود.
حبیبا افزود: بنده به سهم خود از تک تک شما عزیزان تشکر میکنم و وظیفه خودم میدانم که حمایت همهجانبهای را برای تقویت ورزش در کشور فراهم کنم.
وی تصریح کرد: نسل فعلی ما بسیار درونگراست و ورزش میتواند یکی از راههای مؤثر برای بهبود شرایط روحی و جسمی دانشجویان باشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، دکتر حبیبا با اشاره به اهمیت همکاری میان ارکان مختلف سازمان امور دانشجویان، ابراز امیدواری کرد: این سه ضلع مسلح مثلثی که شامل پژوهشگاه علوم ورزشی و تربیت بدنی، اداره کل تربیت بدنی و فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی است، بتواند با همکاری تمامی دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد، دانشگاههای علوم پزشکی، دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی، ورزش کشور را در حوزه دانشجویی به نقطه اوج خود برساند.