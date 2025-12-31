حفاری تونل در سرای آزادی بازار بزرگ بدون اطلاع مالک بوده است؛ احتمال وجود موارد مشابه در نقاط دیگر

«علی نصیری» رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره کشف حفاری غیرقانونی در یکی از سراهای بازار تهران توضیح داد: در این محل، حفاری غیرقانونی با هدف ایجاد یک طبقه جدید برای بهره‌برداری تجاری انجام شده بود که این اقدام به‌طور کامل غیرقانونی و فاقد الزامات ایمنی بوده است.

وی افزود: این حفاری‌ها به‌صورت تدریجی و کاملاً پنهان انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که شناسایی آن‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. کارگران به‌مرور وارد فضاهای زیرسطحی می‌شوند و شروع به حفاری، خاک‌برداری و اصطلاحاً جرزخواری می‌کنند، بدون اینکه در ظاهر نشانه‌ای آشکار وجود داشته باشد که بتوان به‌راحتی متوجه تخلف شد.

نصیری با اشاره به وضعیت ایمنی این حفاری‌ها گفت: در این محل، سازه‌ای کاملاً ناایمن ایجاد شده بود. ستون‌هایی بسیار نازک و غیراستاندارد ساخته شده بود که به‌دلیل آن، سقف در حال پایین آمدن بود. باید توجه داشت که سقف این فضا در واقع کف بازار محسوب می‌شود و این مسئله می‌توانست منجر به ریزش و بروز تلفات انسانی گسترده شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: این در حالی است که طراحی‌های قدیمی بازار، هرچند مطابق استانداردهای روز نبوده‌اند، اما بر اساس محاسبات فنی مشخصی انجام شده‌اند. این سازه‌ها برای تحمل بار مرده و زنده، وزن ساختمان، وزن افرادی که در آن تردد می‌کنند و سایر بارهای وارده طراحی شده‌اند، اما در این حفاری‌ها هیچ‌کدام از این محاسبات لحاظ نشده بود.

وی تأکید کرد: افرادی که اقدام به این کار کرده بودند، بدون توجه به ملاحظات فنی و ایمنی، در حال پیشروی بودند. برخی افراد مرتبط در محل حضور داشتند، اما مالک اصلی از انجام این حفاری‌ها اطلاعی نداشت. با این حال، عملیات غیرقانونی ادامه پیدا کرده بود تا اینکه این موضوع کشف شد.

نصیری با اشاره به ورود دستگاه قضایی به این پرونده تصریح کرد: پس از کشف موضوع، دادستانی محترم در محل حضور پیدا کرد، بلافاصله جلوی ادامه کار گرفته شد، محل پلمب شد و برخورد قانونی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این موضوع محدود به این سرا نیست و این احتمال وجود دارد که در نقاط دیگری نیز حفاری‌های مشابهی به‌صورت بی‌سروصدا در حال انجام باشد، چراکه این اقدامات معمولاً به‌گونه‌ای انجام می‌شود که قابل رصد سریع نیست.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره محل دقیق این کشف گفت: موردی که ما در آن حضور پیدا کردیم و درباره آن مصاحبه انجام شد، مربوط به سرای آزادی بود.

نصیری در ادامه به تشریح اقدامات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حوزه ایمن‌سازی پرداخت و گفت: ایمنی کالبدی شهر در رأس برنامه‌های این سازمان در دوره جدید مدیریت شهری قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به ارزیابی ایمنی یکپارچه ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه، ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی پل‌های اصلی شهر، رفع خطر گودهای پرخطر رهاشده و ایمن‌سازی آن‌ها اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از این اقدامات انجام شده است.

وی افزود: ایمن‌سازی بازارها، توجه به فضاهای زیرسطحی، تصویب و اجرای دستورالعمل ضریب ایمنی مترو و فضاهای زیرسطحی، ایمن‌سازی تونل‌های مهم شهر از جمله تونل نیک‌پسندی در مسیر راه‌آهن تهران–تبریز و اقدامات متعدد دیگر نیز در دستور کار بوده و انجام شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: در این دوره مدیریت شهری، ۴۷ پل یا مقاوم‌سازی شده‌اند یا در حال مقاوم‌سازی هستند. همچنین بیش از ۱۱ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه ارزیابی ایمنی شده‌اند.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از بیمارستان‌ها در حال مقاوم‌سازی، بازسازی یا نوسازی هستند. همچنین ایمن‌سازی ساختمان‌هایی با مالکیت خصوصی و سایر ساختمان‌هایی که دارای مشکل ایمنی بوده‌اند، در حال پیگیری است.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمامی این اقدامات، همچنان فاصله قابل‌توجهی تا رسیدن به نقطه مطلوب ایمنی شهری وجود دارد و پایش مستمر، شناسایی فضاهای پرخطر و برخورد با تخلفات ساختمانی با جدیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/