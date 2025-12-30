به گزارش ایلنا، سرهنگ «زعفر منیری» فرمانده هنگ مرزی پارس آباد در تشریح این خبر، گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی اعلام مردمی و انجام کارهای اطلاعاتی مبنی بر حمل کود شیمیایی به صورت غیر قانونی در حوالی جاده روستای «قره قباق حسن خانلو» مراتب در دستور کار ماموران پاسگاه مرزی «تازه کند» قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران مرزبانی با هماهنگی مقام قضایی یک دستگاه خودرو وانت را با رعایت احتیاط‌های لازم متوقف و در بررسی داخل آن مقدار ۱۶۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده هنگ مرزی پارس آباد با اشاره به دستگیری راننده، تصریح کرد: پرونده مقدماتی در این خصوص تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.

به گزارش پلیس، سرهنگ منیری تأکید داشت: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

