عضو شورای شهر تهران:
مطالبات به حق صنفی مردم باید شنیده شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نگرانیهای معیشتی و صنفی مردم بهحق است، بر لزوم شنیده شدن این مطالبات بدون ایجاد فضای التهاب تأکید کرد و خواستار ارائه فوری گزارش جامع از دیون شهرداری به پیمانکاران و بانکها شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حبیب کاشانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی این شورا، بخشی از سخنان خود را به بیان دغدغههای معیشتی شهروندان اختصاص داد و گفت: مردم نگرانند و این نگرانی بهحق است. مردم میخواهند برای مراسم ازدواج برنامهریزی کنند، گرفتاریهای حقوقی دارند و این مسائل دست به دست هم داده است.
وی با اشاره به تأثیر نوسانات اقتصادی بر زندگی روزمره، افزود: نگرانیهایی که وجود دارد، واقعی و عمدتاً صنفی است. مغازهدار نمیداند اگر کالایی را بفروشد، میتواند دوباره آن را تهیه کند یا نه، نگران مالیات پایان سال است و کارمند نگران وضعیت معیشت خود. این نگرانیها بهجا و شنیدنی است.
کاشانی در ادامه با هشدار نسبت به بهرهبرداریهای غیرسازنده از این دغدغهها، اظهار داشت: اما باید مواظب باشیم. دیروز در میدان منیریه شاهد بودم که برخی سعی میکردند با رفتارهای نمایشی و غیرواقعی، فضایی ایجاد کنند که این نگرانیهای بهحق، لوث و بیاثر شود. ما همه با هم هستیم. مردم ایران در سختترین شرایط، از جنگ گرفته تا زلزله، همبستگی خود را حفظ کردهاند.
این عضو شورای شهر در بخش دیگری از سخنان خود به یک درخواست اداری و نظارتی اشاره کرد و گفت: نامهای در تاریخ ۱۶ آذر برای معاونت مالی شهرداری آقای محمدنژاد نوشتم و درخواست ارائه گزارشی شفاف از دیون و تعهدات سنواتی شهرداری تهران و سازمانهای تابعه به پیمانکاران و بانکها تا تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ را داشتم. امروز تقریباً ۲۳ روز از آن میگذرد و پاسخی دریافت نکردهام.
وی با اشاره به پیگیریهای بعدی، افزود: پس از تذکر ریاست محترم شورا، دیروز گزارش شماره ۸ دریافت شد. از این پیگیری تشکر میکنم. خواهش میکنم این گزارش به موقع ارائه شود تا امکان ارزیابی نهایی فراهم باشد. ما نیاز داریم برای شفافیت، وضعیت دقیق دیون را بدانیم تا بتوانیم به مردم گزارش درستی دهیم و نگذاریم برای دوره بعد، بدهکاریهای غیرشفافی باقی بماند.