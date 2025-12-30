خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

توضیح دانشگاه صنعتی شیراز درباره مسمومیت گسترده دانشجویان خوابگاهی

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر مسمومیت گسترده دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی شیراز به علت آلودگی آب منتشر شده بود که در این رابطه رئیس دفتر و مشاور ریاست دانشگاه واکنش نشان داد.

«غلامرضا هنرآسا» رئیس دفتر و مشاور ریاست دانشگاه صنعتی شیراز درباره‌ی مسمومیت تعدادی از دانشجویان در این دانشگاه توضیح داد: تعدادی از بچه‌ها دچار بیماری گوارشی شده‌اند که عملاً ربطی به آب و غذای دانشگاه ندارد. علائم دانشجویان از جمعه شب شروع شده است، در صورتی که آن‌ها پنج‌شنبه ظهر آخرین وعده غذایی را خوردند. ضمن این که همان روز آقای استاندار و دکتر بهروزآذر اینجا بودند و از همان غذایی که دانشجوها خوردند، میل کردند. تعدا زیادی هم مهمان داشتیم که همه از همان غذا خوردند. بنابراین غذا مشکلی نداشته است.

وی در خصوص وضعیت آب افزود: آب را هم تست کردند و مشکلی نداشته است. این مشکل ناشی از یک بیماری گوارشی است که در سطح شیراز شیوع پیدا کرده است و یک الی ‌دو روز افراد را با معده‌درد و مشکلات گوارشی درگیر می‌کند و بهبود پیدا می‌کنند. اکنون هم مسئله خاصی نداریم و موردی پیش نیامده است که حتی به درمانگاه یا بیمارستان کشیده شود. بچه‌ها بعد از یک الی دو روز خوب می‌شوند.

او تاکید کرد: اگر قضیه به آب یا غذا مربوط می‌شد، همه‌ی بچه‌ها با هم دچار مشکل می‌شدند. ممکن است به علت استفاده‌ از سرویس بهداشتی مشترک به تدریج این بیماری به بقیه‌ی دانشجویان سرایت پیدا کرده باشد. تعداد دانشجویانی که مبتلا شدند از شش الی ‌هفت نفر در شب اول یعنی جمعه شب، به 40 نفر رسید.

هنرآسا اضافه کرد: زمانی که تعداد دانشجویان بیمار زیاد شد، به علوم پزشکی اطلاع دادیم و دیروز اینجا بودند. علاوه بر پزشک خودمان، پزشک عفونی هم آورده بودیم. امروز هم پزشک در دانشگاه و محوطه خواب‌ها حضور دارد.

وی همچنین به امکانات پزشکی دانشگاه اشاره کرد و افزود: ما در دانشگاه مرکز بهداشت و پزشک داریم که در دانشگاه مستقر هستند. با مراکز درمانی هم قرارداد داریم تا اگر مشکل حادی وجود داشته باشد، از آن‌ها کمک بگیریم. مثلا دیروز اتوبوس آمبولانس اینجا بود، البته آن را در جایی مستقر کردیم تا جلو چشم نباشد و بار روانی ایجاد نکند.

