اصلاح امور در گرو مشارکت عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در صحن علنی این شورا با قدردانی از مردم در مقاطع حساس گفت: مردم با تشخیص درست، صف خود را از عوامل نفوذی جدا کردند و نگذاشتند صدای مردم به ابزار دشمن بدل شود. این، نشانه‌ای روشن از زنده بودن سرمایه اجتماعی ملت ایران است.

وی افزود: اما مسئولیت ما در این نقطه متوقف نمی‌شود. امروز باید همه با هم بگوییم "بی‌تفاوت نباشیم". نه در برابر مشکلات مردم، نه در برابر تحرکات دشمن و نه در برابر سرنوشت مشترکمان به عنوان یک ملت.

اقراریان با بیان این‌که هرگونه التهاب و بی‌ثباتی، نخستین آسیب را به زندگی روزمره مردم، خدمات شهری، کسب‌وکارها و آرامش جمعی وارد می‌سازد، اظهار داشت: راه اصلاح را نباید از مسیر اقدامات هنجارشکنانه یا تقابل جستجو کرد، بلکه لازم است از راه گفت‌وگو، همدلی، اقدام حرفه‌ای و مشارکت عمومی پیش برویم.

این عضو شورای شهر «شبکه ارتباطی و اینترنت ملی» را یکی از حوزه‌های حیاتی خواند که باید به درستی صیانت شود و هشدار داد: این شبکه، مورد هدف جدی جنگ رسانه‌ای و سایبری دشمن قرار دارد و اختلال در آن می‌تواند مدیریت خدمات شهری را دچار چالش‌های فراگیر کند. آمادگی در حفاظت از این بستر، بخشی از امنیت تهران و آرامش مردم آن است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اعتماد متقابل، گفت: با همه وجود باور داریم اصلاح امور فقط در سایه مشارکت، اعتماد متقابل و تقویت سرمایه اجتماعی ممکن است. تهران خانه ماست؛ نگذاریم آن را به میدان آشوب تبدیل کنیم.

