عضو شورای شهر تهران:

اصلاح امور در گرو مشارکت عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی است

اصلاح امور در گرو مشارکت عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی است
کد خبر : 1735033
لینک کوتاه کپی شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حوادث اخیر، مشارکت مردم و حفظ آرامش را شرط اصلی پیشرفت و حل مشکلات دانست و بر صیانت از زیرساخت‌های حیاتی مانند اینترنت ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در صحن علنی این شورا با قدردانی از مردم در مقاطع حساس گفت: مردم با تشخیص درست، صف خود را از عوامل نفوذی جدا کردند و نگذاشتند صدای مردم به ابزار دشمن بدل شود. این، نشانه‌ای روشن از زنده بودن سرمایه اجتماعی ملت ایران است.

وی افزود: اما مسئولیت ما در این نقطه متوقف نمی‌شود. امروز باید همه با هم بگوییم "بی‌تفاوت نباشیم". نه در برابر مشکلات مردم، نه در برابر تحرکات دشمن و نه در برابر سرنوشت مشترکمان به عنوان یک ملت.

اقراریان با بیان این‌که هرگونه التهاب و بی‌ثباتی، نخستین آسیب را به زندگی روزمره مردم، خدمات شهری، کسب‌وکارها و آرامش جمعی وارد می‌سازد، اظهار داشت: راه اصلاح را نباید از مسیر اقدامات هنجارشکنانه یا تقابل جستجو کرد، بلکه لازم است از راه گفت‌وگو، همدلی، اقدام حرفه‌ای و مشارکت عمومی پیش برویم.

این عضو شورای شهر «شبکه ارتباطی و اینترنت ملی» را یکی از حوزه‌های حیاتی خواند که باید به درستی صیانت شود و هشدار داد: این شبکه، مورد هدف جدی جنگ رسانه‌ای و سایبری دشمن قرار دارد و اختلال در آن می‌تواند مدیریت خدمات شهری را دچار چالش‌های فراگیر کند. آمادگی در حفاظت از این بستر، بخشی از امنیت تهران و آرامش مردم آن است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اعتماد متقابل، گفت: با همه وجود باور داریم اصلاح امور فقط در سایه مشارکت، اعتماد متقابل و تقویت سرمایه اجتماعی ممکن است. تهران خانه ماست؛ نگذاریم آن را به میدان آشوب تبدیل کنیم.

