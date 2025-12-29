خبرگزاری کار ایران
پزشک قلابی دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از شناسایی و دستگیری پزشک قلابی که بدون داشتن مدارک پزشکی و مجوز، اقدام به ارائه خدمات به شهروندان می کرد خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "میثم گوهری آرانی" بیان داشت: در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر برسوء استفاده از عنوان پزشک در مطب یکی از پزشکان در سطح شهرستان،پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: تیم رسیدگی کننده به پرونده بلافاصله با هماهنگی قضائی به همراه نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان وارد عمل شدند وضمن بررسی وتحقیقات از این مطب مشخص شد که منشی مطب در غیاب چند روزه پزشک، باجعل عنوان پزشک اقدام به ویزیت بیماران وتجویز دارو وسایرامورپزشکی می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با اشاره به اینکه فرد متخلف در محل دستگیر شد، خاطر نشان کرد: محل مورد نظر با هماهنگی قضائی پلمب و متهم نیز به اتهام مداخله در امور پزشکی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

