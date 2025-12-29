نجات مادر باردار و تولد نوزاد عجول در محور تکاب - شاهیندژ
مدیرعامل هلالاحمر آذربایجانغربی از تولد نوزاد عجول در محور تکاب - شاهیندژ خبر داد.
به گزارش ایلنا، محبوبی، مدیرعامل هلالاحمر آذربایجانغربی اعلام کرد: «ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر بدحال بودن مادر باردار در روستای صعبالعبور سلیمانآباد (در محور تکاب _ شاهیندژ) دریافت شد.
بلافاصله نجاتگران هلالاحمر پایگاه امدادونجات مائین بلاغ تکاب به محل اعزام شدند.
نجاتگران پس از طی مسیرهای کوهستانی و صعبالعبور و رسیدن به روستا، اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی لازم را برای مادر باردار انجام داده و وی را جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.»