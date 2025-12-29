به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اطلاعیه پیش‌بینی وضعیت جوی از امروز تا جمعه (۸ تا ۱۲ دی‌ماه) را منتشر کرد. بر این اساس تا روز سه‌شنبه (۹ دی‌ماه) با فعالیت سامانه بارشی در سطح این استان، به تناوب افزایش ابر پیش‌بینی شده است.

بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا سه‌شنبه، در برخی مناطق به‌ویژه نیمه شمالی در بعضی ساعات بارش باران و برف، در ارتفاعات کولاک و مه نیز انتظار می‌رود. از دوشنبه شب تا سه‌شنبه وزش باد شدید نیز پیش‌بینی می‌شود.

سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۰ دی‌ماه) کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان و یخبندان در مناطق شمالی مورد انتظار خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان تهران طی پنج روز آینده، آسمان را به طور کلی کمی ابری تا ابری پیش‌بینی کرده که گاهی همراه با وزش باد، یخبندان و مه به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات خواهد بود.

آسمان شهر تهران فردا (۹ دی‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید به‌تدریج کاهش ابر با حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۵ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه (۹ دی‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد به‌تدریج غبار رقیق با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

