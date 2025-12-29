خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد

سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد
کد خبر : 1734761
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، محمدرضا رحیمی‌پور را به عنوان سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت علوم، در حکم حسین سیمایی، خطاب به محمدرضا رحیمی‌پور آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی» منصوب می‌شوید. 

از جناب عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران، خیران و دوست‌داران آموزش عالی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. 

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم. 

دکتر محمدرضا رحیمی‌پور متولد سال ۱۳۴۰ و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی با مرتبه استاد تمامی است و از فعالیت‌های اجرایی وی می‌توان به ریاست پژوهشکده سرامیک، معاون فناوری، معاون پژوهشی، معاون اداری، مالی و رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه مواد و انرژی اشاره کرد. 

وی همچنین انتشار ۲۸۰ مقاله ISI و علمی پژوهشی در مجلات معتبر و ۱۵۶ مقاله و سخنرانی در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه علمی خود دارد. 

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های دکتر حمید امیدوار رئیس سابق پژوهشگاه مواد و انرژی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی