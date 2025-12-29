به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط ‌زیست، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پست‌های سازمانی و نزدیک به ۶۰ درصد پست‌های محیط‌بانی در سراسر کشور بلاتصدی است. این وضعیت فشار کاری مضاعفی بر محیط‌بانان وارد کرده و ضرورت برنامه‌ریزی فوری و اصولی برای جبران کمبودها را دوچندان کرده است.

سازمان حفاظت محیط‌زیست با پیگیری از مراجع ذی‌ربط، موفق به اخذ مجوز جذب ۸۰۰ نیروی جدید شده است. این نیروها از طریق آزمون استخدامی و در ۳۱ استان کشور به‌کارگیری خواهند شد. همچنین، با توجه به بازنشستگی‌های پیش‌رو، جذب سالانه نیرو به‌عنوان برنامه‌ای مستمر در دستور کار قرار دارد تا به تدریج بخش قابل توجهی از کمبودهای انباشته جبران شود.

در شیفت بندی جدید ۲۴ ساعت فعالیت و ۴۸ ساعت استراحت، سازمان تأکید کرده است که این اقدام با هدف حفاظت از سلامت جسمی و روانی محیط‌بانان، رعایت عدالت اداری و کاهش فرسودگی شغلی طراحی شده است. بدیهی است که اجرای هرگونه الگوی کاری در شرایط کمبود نیرو با محدودیت‌ها و ملاحظات اجرایی همراه خواهد بود؛ از این رو سازمان بر اجرای منعطف و متناسب با شرایط هر منطقه تأکید دارد تا مأموریت‌های حفاظتی دچار اختلال نشود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست بر این باور است که حفاظت مؤثر از عرصه‌های طبیعی کشور بدون تقویت نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، علاوه بر جذب نیروهای جدید، استفاده از محیط‌بانان بومی، بهره‌گیری از ظرفیت فارغ‌التحصیلان محیط‌زیست، انتقال تجربه نیروهای پیشکسوت و توسعه مشارکت‌های محلی در دستور کار قرار گرفته است.

محیط‌بانان کشور به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند سازمان، در اولویت توجه مدیریتی هستند و حفاظت از امنیت شغلی، معیشت و سلامت آنان، در کنار حفظ اثربخشی حفاظتی، از محورهای اصلی برنامه‌های سازمان به‌شمار می‌رود. امید است با ادامه اقدامات اصلاحی و همراهی رسانه‌ها، زمینه ارتقای جایگاه محیط‌بانی و حفاظت پایدار از محیط‌زیست کشور بیش از پیش فراهم شود.

