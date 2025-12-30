رئیس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با ایلنا:
هر بیماری که تمایل به مصرف داروی خارجی دارد، باید هزینههای آن را خودش تقبل کند
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: واقعیت این است که وقتی داروی ایرانی موجود داریم، داروی خارجی شامل حمایتهای ارزی و بیمهای نخواهد بود. هر بیماری که تمایل دارد داروی خارجی مصرف کند، باید هزینههای آن را خود تقبل کند و پرداخت کند.
«مهدی پیرصالحی» رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص هشدارها درباره بحران دارو در کشور به خبرنگار ایلنا گفت: وقتی که نتوانستهایم بدهیهای ارزی خود را انتقال دهیم و صنایع با مشکلات تأمین نقدینگی مواجه هستند، این کمبودها ناگزیر میشود. باید این شرایط مدیریت شود و در این راستا با بانک مرکزی رایزنیهایی داشتهایم. امیدواریم که در هفتههای جاری، تأمین ارز به موقعتر و بهتر انجام شود تا این کمبودها مدیریت شود. وضعیت دارویی کشور نیز تا پایان سال بستگی به این دارد که تامین ارز به موقع انجام شود.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص گزارشها مبنی بر عدم تولید برخی داروهای ایرانی در کشور نیز گفت: اگر ارز داروهای ایرانی به موقع تامین شود، مواد اولیه داروهای ایرانی از خارج وارد کشور میشود و داروی ایرانی تولید و در در دسترس بیماران قرار میگیرد.
پیرصالحی همچنین در خصوص حذف ارز ترجیحی داروهای بیماران خاص اظهار کرد: داروهایی که مشابه تولید داخل داشته باشند و به لحاظ تعداد تولید، بازار را کفایت میکنند، ارز ترجیحی داروهای مشابه وارداتی حذف خواهد شد. هر دارویی که مشابه تولید داخل نداشته باشد، کماکان ارز ترجیحی برای آن ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که به دلیل قیمت بالای واکسن گارداسیل متقاضیان زیادی نمیتوانند از آن استفاده کنند، گفت، در مورد واکسن دارسیل، ما واکسن چهار ظرفیتی ایرانی را داریم و همچنین واکسن نه ظرفیتی خارجی نیز موجود است. هر کس میتواند بسته به تمایل خود از هر یک استفاده کند. اما در نهایت، بحث بیمه بر عهده سازمانهای بیمهگذار است که باید تشخیص دهند آیا نیاز به بیمهگذاری وجود دارد یا خیر.