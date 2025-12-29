خبرگزاری کار ایران
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد

انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد

به گزارش ایلنا از پلیس، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری به شیوه پیش‌فروش خودرو خبر داد و گفت: اعضای این باند با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و افراد معتمد، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند

سردار علی ولیپور گودرزی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: به دنبال وصول پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری به شیوه فروش خودرو، در اواسط فروردین ماه امسال و به دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۵ تهران، رسیدگی تخصصی به این پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه و با مراجعه شکات مشخص گردید شرکتی با عنوان بازرگانی مشهد خودرو آتروپات به مدیریت شخصی به هویت معلوم سامان با ایجاد دفاتر متعدد در شهرهای تهران، مشهد، کرج و شهرری، اقدام به پیش‌فروش خودرو به تعداد زیادی از شهروندان کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: متهمان با تبلیغات کذب، درج حواله‌های موهوم در قراردادها، نمایش دفاتر مجلل، ارائه اساسنامه شرکت و وعده‌هایی نظیر تحویل خودرو با قیمت مناسب یا پرداخت سودهای غیرمتعارف، توانسته بودند اعتماد شهروندان را جلب و مبالغ کلانی از آنان دریافت کنند.

سردار ولیپور گودرزی ادامه داد: در این شیوه جدید کلاهبرداری، متهمان از برخی افراد معتمد محلی به‌عنوان لیدر استفاده کرده و به‌صورت شبکه‌ای اقدام به فروش خودرو کرده بودند که این افراد ناخواسته در فرآیند کلاهبرداری نقش داشته‌اند.

به گفته این مقام انتظامی، با تعطیلی دفاتر و قطع ارتباط با شکات، متهم اصلی متواری شده و بررسی‌ها حاکی از آن بود که تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از استان‌های مختلف کشور از جمله خوزستان، مازندران، یزد، اصفهان و تهران شکایت خود را به پلیس و دادسرا ارائه کرده‌اند که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: علی‌رغم اقدامات پیچیده متهمان برای پنهان‌سازی هویت، قطع خطوط ارتباطی و استفاده از حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌های غیر، کارآگاهان با انجام اقدامات خاص کارآگاهای ، نهایتاً محل اختفای متهمان را شناسایی کردند.

سردار ولیپور گودرزی خاطرنشان کرد: در نهایت با هماهنگی مقام قضایی، در یک عملیات همزمان و غافلگیرانه در نیمه‌شب آذرماه سه نفر از متهمان اصلی پرونده به‌طور همزمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، قزوین و شهرری دستگیر و به تهران منتقل شدند.

وی در پایان گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات تکمیلی و مشخص شدن نقش هر یک در پرونده، با صدور قرار قانونی ۳۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان تهران بزرگ شدند و تحقیقات در خصوص شناسایی اموال، ردگیری وجوه و شناسایی سایر مرتبطین همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان به شهروندان توصیه کرد:

• از خرید و پیش‌خرید خودرو تنها از نمایندگی‌های رسمی و مجاز اقدام کنند.

• به تبلیغات اغواکننده با سودهای غیرمتعارف اعتماد نکنند.

• قبل از واریز هرگونه وجه، اصالت شرکت و قرارداد را از مراجع رسمی استعلام کنند.

• در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق پلیس آگاهی یا سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

