خبرگزاری کار ایران
اعتراف سارق اماکن خصوصی به ۲۵ فقره سرقت

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق اماکن خصوصی و اعتراف وی به ۲۵ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «محمد افشار» در تشریح این خبر بیان کرد: با وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و مشاعات ساختمانی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۸ ستارخان ماموران تحقیقات خود را برای دستگیری عامل این سرقت‌ها آغاز کردند. 

این مقام انتظامی اضافه کرد: در شگردهای نوین پلیسی و بازبینی دوربین مداربسته‌های محل‌های سرقت، ماموران هویت و مخفیگاه سارق را شناسایی و باهماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش زمینگیر و دستگیر کردند. 

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری به ۲۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی و همدستی با یک مالخر اعتراف کرده که مالخر نیز ساعاتی پس از اعتراف سارق شناسایی و دستگیر شد. 

وی افزود: شناسایی مالباختگان این سارقان در دستور کار پلیس قرار دارد و متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به دستگاه قضایی تحویل داده شدند. 

به گزارش پلیس، سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتما به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

