به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، در پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت آمده است:

نهم دی‌ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، جلوه‌ای ماندگار از هوشیاری، آگاهی و وفاداری ملت بزرگ ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، و تأکید بر احرای دقیق تمامی منویات فرمانده معظم کل قوا خصوصا در زمینه «اتحاد مقدس» بر تعهد خود در پاسداری از امنیت، آرامش و ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید نموده و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

