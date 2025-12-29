فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:
نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بود
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، در پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت آمده است:
نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، جلوهای ماندگار از هوشیاری، آگاهی و وفاداری ملت بزرگ ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، و تأکید بر احرای دقیق تمامی منویات فرمانده معظم کل قوا خصوصا در زمینه «اتحاد مقدس» بر تعهد خود در پاسداری از امنیت، آرامش و ارزشهای اسلامی و انقلابی تأکید نموده و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.