خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزارت بهداشت مطرح کرد:

۵۷۰۰۰ مرگ و ۱۸ میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا در کشور

۵۷۰۰۰ مرگ و ۱۸ میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا در کشور
کد خبر : 1734634
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت مدیریت علمی و نظام‌مند آلودگی هوا، گفت: این بحران که طی چند دهه شکل گرفته، سلامت مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند و اقدامات دولت در زمینه توسعه خودروهای برقی، اسقاط خودروهای فرسوده و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، گام‌های مؤثر در کاهش آلاینده‌هاست.

به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی در نشست گفتمان سلامت با عنوان «هوای آلوده؛ علت‌ها، پیامدها و راهکارها» اظهار کرد: آلودگی هوا مختص ایران نیست و مسئله‌ای جهانی است، اما طی چند دهه گذشته در کشور شکل گرفته و اکنون نیازمند اقدامات جدی و مستمر برای کنترل آن هستیم.

وی افزود: آلودگی هوا سلامت مردم را به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر تهدید می‌کند و اصلاح این وضعیت نیازمند حکمرانی علمی، برنامه‌ریزی جامع و اجرای دقیق سیاست‌هاست.

تجربه بین‌المللی و راهکارها

رییسی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته گفت: شهرهایی مانند شانگهای موتورسیکلت‌های بنزینی را حذف کرده و سهم خودروهای برقی در حمل‌ونقل شهری افزایش یافته است. در ایران نیز بخش قابل توجهی از آلودگی هوا به موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده مربوط است. اگرچه برنامه‌هایی برای اسقاط خودروهای فرسوده اجرا شده، اما شتاب جایگزینی آن‌ها هنوز کافی نیست.

وی ادامه داد: بکارگیری پنل‌های خورشیدی، توسعه تولید و واردات خودروهای برقی و گسترش انرژی‌های پاک از جمله راهکارهای عملی برای کاهش آلودگی هواست. ایران با بیش از ۲۵۰ روز آفتابی در سال، ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی دارد و حرکت به سمت انرژی‌های پاک می‌تواند همزمان به کاهش آلودگی هوا و تقویت اقتصاد سبز کمک کند.

هزینه‌ها و ضرورت اجرای قوانین

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه سالانه حدود ۵۷ هزار مرگ در کشور به آلودگی هوا نسبت داده می‌شود، افزود: زیان اقتصادی ناشی از این وضعیت بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون زمینه‌ساز بیماری‌های جدی از جمله سرطان هستند.

وی تصریح کرد: قانون هوای پاک در کشور از نظر محتوایی کامل است و وظایف دستگاه‌ها مشخص شده، اما مشکل اصلی اجرای قانون است. منابع حاصل از جرایم زیست‌محیطی باید صرف کاهش آلاینده‌ها و جبران آسیب‌های سلامت شود و سلامت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های کلان قرار گیرد.

حمایت از اقدامات دولت

رییسی با تأکید بر نقش حمایتی دولت در مدیریت آلودگی هوا اظهار داشت: توسعه صنعت و اشتغال مهم است، اما هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن سلامت مردم پذیرفته نیست. اجرای سیاست‌های دولت در حوزه خودروهای برقی، اسقاط خودروهای فرسوده و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کاهش آلودگی هوا و حفاظت از سلامت عمومی است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با آلودگی هوا نیازمند اقدامات هماهنگ، علمی و سیستماتیک است و مشارکت همه بخش‌ها از جمله دولت، بخش خصوصی و مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی