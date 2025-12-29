خبرگزاری کار ایران
بیش از یک میلیون نفر پشت نوبت «وام ازدواج» و «فرزندآوری»

دبیر ستاد ملی جمعیت آمار پشت‌نوبتی‌های دریافت وام ازدواج و فرزندآوری را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه وحید دستجردی در این باره اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه حدود ۵۰۰ هزار نفر وام ازدواج را دریافت کردند.

 وی افزود: ۵۳۰ هزار نفر نیز در صف انتظار دریافت وام ازدواج هستند. 

دبیر ستاد ملی جمعیت درباره وام فرزندآوری نیز اعلام کرد که حدود ۴۰۰ هزار نفر وام فرزندآوری را دریافت کرده‌اند و حدود ۵۳۰ هزار نفر نیز در صف انتظار دریافت این وام قرار دارند. 

 

