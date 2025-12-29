خبرگزاری کار ایران
زاکانی:

تهران سهمی از اتوبوس‌های دولتی در آبان‌ماه نداشته است

کد خبر : 1734619
شهردار تهران گفت: در مدت اخیر دولت به شهر تهران اتوبوس تحویل نداده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی، در مورد تحویل هزار و ۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون‌شهری از سوی دولت در آبان ماه ۱۴۰۴، اعلام کرد: دولت در آبان ماه هیچ اتوبوسی به ما تحویل نداده است. 

گفتنی است فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در روز سه شنبه -سوم دی‌ماه ۱۴۰۴- در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: تحویل هزار و ۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون‌شهری، دو هزار و ۶۰۴ دستگاه خودروی عمرانی، ۳۸۴ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و یک‌هزار دستگاه نیسان کمپرسی در آبان‌ماه انجام شده است اما با توجه به اعلام شهردار پایتخت، تهران سهمی از این اتوبوس‌ها نداشته است. 

به گزارش شهر، بنابر آنچه سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورا اعلام کرد، در دوره ششم مدیریت شهری ۲۷۱ دستگاه اتوبوس از سوی دولت به شهر تهران اختصاص یافت.

انتهای پیام/
