خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ دلخراش دختر کفش فروش در فردیس

مرگ دلخراش دختر کفش فروش در فردیس
کد خبر : 1734575
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از وقوع حادثه منجر به مرگ دلخراش کارگر مغازه کفش فروشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «فرج‌اله اسدالهی» در تشریح این خبر گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه در یک مغازه کفش فروشی در شهر فردیس، بلافاصله اکیپی از مأموران به محل اعزام شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس افزود: پس از حضور مأموران در محل وقوع حادثه مشخص شد دختری ۲۰ساله که به عنوان کارگر و فروشنده در مغازه کفش فروشی مشغول کار بوده از طریق بالابر به طبقه بالا که انبار مغازه بوده رفته تا تعدادی کفش را از انبار به داخل مغازه منتقل کند که به دلیل‌عدم رعایت نکات ایمنی سر وی بین دیوار و میله بالابر گیر کرده است که بلافاصله عوامل اورژانس و آتش‌نشانی نیز به محل اعزام که متأسفانه مرگ این دختر جوان را در صحنه وقوع حادثه تأیید کردند. 

به گزارش پلیس، رئیس پلیس فردیس در پایان با اشاره به اینکه پرونده مرگ دلخراش این دختر جوان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد، به شهروندان و متصدیان واحدهای صنفی توصیه کرد به جهت جلوگیری از بروز حوادث مشابه در استفاده از انواع آسانسور و بالابر تمامی نکات ایمنی را رعایت نمایند.
 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی