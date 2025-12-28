مونوکسید کربن در مجتمع مسکونی ۲۰ مسموم به جا گذاشت/ احتمال تغییر در آمار

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران در گفت ‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۴:۵۰ روز یکشنبه ۷ دی‌ماه، یک حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یک مجتمع مسکونی در انتهای اتوبان بابایی به اورژانس اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها و برآوردهای اولیه، تاکنون حدود ۲۰ نفر دچار مسمومیت شده‌اند که این آمار ممکن است با ادامه بررسی‌ها تغییر کند.

تبریزی افزود: به گزارش عوامل حاضر در صحنه، وضعیت مصدومان خوب توصیف شده است.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: در پی اعلام این حادثه، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، سه دستگاه آمبولانس، دو دستگاه موتولانس و دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شده‌اند و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.

وی تأکید کرد: اطلاعات و گزارش‌های تکمیلی پس از بررسی‌های بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.

