مونوکسید کربن در مجتمع مسکونی ۲۰ مسموم به جا گذاشت/ احتمال تغییر در آمار
سخنگوی اورژانس استان تهران، از وقوع یک حادثه احتمال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یک مجتمع مسکونی در انتهای اتوبان بابایی خبر داد.
شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۴:۵۰ روز یکشنبه ۷ دیماه، یک حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یک مجتمع مسکونی در انتهای اتوبان بابایی به اورژانس اعلام شد. بر اساس گزارشها و برآوردهای اولیه، تاکنون حدود ۲۰ نفر دچار مسمومیت شدهاند که این آمار ممکن است با ادامه بررسیها تغییر کند.
تبریزی افزود: به گزارش عوامل حاضر در صحنه، وضعیت مصدومان خوب توصیف شده است.
سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: در پی اعلام این حادثه، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس، سه دستگاه آمبولانس، دو دستگاه موتولانس و دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدهاند و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.
وی تأکید کرد: اطلاعات و گزارشهای تکمیلی پس از بررسیهای بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.