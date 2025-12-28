خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مونوکسید کربن در مجتمع مسکونی ۲۰ مسموم به جا گذاشت/ احتمال تغییر در آمار

مونوکسید کربن در مجتمع مسکونی ۲۰ مسموم به جا گذاشت/ احتمال تغییر در آمار
کد خبر : 1734299
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی اورژانس استان تهران، از وقوع یک حادثه احتمال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یک مجتمع مسکونی در انتهای اتوبان بابایی خبر داد.

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران در گفت ‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۴:۵۰ روز یکشنبه ۷ دی‌ماه، یک حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یک مجتمع مسکونی در انتهای اتوبان بابایی به اورژانس اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها و برآوردهای اولیه، تاکنون حدود ۲۰ نفر دچار مسمومیت شده‌اند که این آمار ممکن است با ادامه بررسی‌ها تغییر کند.

تبریزی افزود: به گزارش عوامل حاضر در صحنه، وضعیت مصدومان خوب  توصیف شده  است.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: در پی اعلام این حادثه، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، سه دستگاه آمبولانس، دو دستگاه موتولانس و دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شده‌اند و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.

وی تأکید کرد: اطلاعات و گزارش‌های تکمیلی پس از بررسی‌های بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی