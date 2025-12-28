رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد:
آمارسازی از تعداد کلاسهای نهضتسوادآموزی برای دریافت اعتبار
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تشریح اقدامات شاخص این سازمان در سالهای اخیر، از اصلاح اساسنامه، پالایش آمارهای غیرواقعی، بازگشت کلاسها به مدارس و هدفگذاری برای دستیابی به آمار دقیق بیسوادی در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در برنامه «خط ویژه آموزش» که به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی پخش شد، به تشریح مهمترین تحولات و اقدامات اجرایی این سازمان در دوره جدید مدیریتی پرداخت.
وی با اشاره به اصلاح و بهروزرسانی اساسنامه نهضت سوادآموزی، تصریح کرد: اساسنامه پیشین متناسب با شرایط امروز کشور و تعریفهای جدید سواد نبود و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، مأموریتها و وظایف سازمان بازتعریف شده است.
فولادوند با بیان اینکه در ابتدای این دوره مدیریتی حدود ۱۷ هزار کلاس سوادآموزی در آمارها ثبت شده بود، افزود: بررسیها و بازرسیهای میدانی نشان داد حدود ۴۰ درصد این آمارها فاقد پشتوانه واقعی بوده که عملاً موجب ثبت اعتبارات غیرواقعی میشد.
وی در ادامه تأکید کرد: نظارت دقیق و پایبندی به قانون، جزء تفکیکناپذیر مأموریت نهضت سوادآموزی است و این سازمان نمیتواند محل آمارسازی یا عملکرد خارج از چهارچوبهای قانونی باشد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی یکی از اقدامات اصلاحی مهم را بازگشت کلاسهای سوادآموزی به مدارس عنوان کرد و گفت: با مدرسهمحور شدن آموزشها، کلاسها به جایگاه واقعی خود بازگشتند و ساماندهی آموزشی بر مبنای ساختار رسمی آموزش و پرورش انجام شد.
به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در حال حاضر حدود ۶ هزار کلاس سوادآموزی واقعی و فعال در کشور در حال برگزاری است؛ آماری که اگرچه از نظر عددی کمتر از گذشته است، اما بر پایه واقعیتهای میدانی و آموزش اثربخش شکل گرفته است.
وی با اشاره به کاهش نرخ بیسوادی در کشور، خاطرنشان کرد: در چهارچوب اساسنامه جدید و با تقویت نظام نظارت و پایش، نهضت سوادآموزی در مسیر تهیه آمار دقیق و بهروز بیسوادی تا سال ۱۴۰۵ قرار گرفته است تا فاصله میان تعریفهای جدید سواد و دادههای آماری موجود به حداقل برسد.
براساس گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خاطرنشان کرد: رویکرد جدید این سازمان، تمرکز بر شفافیت عملکرد، آموزش واقعی و صیانت از منابع عمومی در راستای تحقق رسالت تاریخی نهضت سوادآموزی است.