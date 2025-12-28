به گزارش ایلنا، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در برنامه «خط ویژه آموزش» که به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی پخش شد، به تشریح مهم‌ترین تحولات و اقدامات اجرایی این سازمان در دوره جدید مدیریتی پرداخت.

وی با اشاره به اصلاح و به‌روزرسانی اساسنامه نهضت سوادآموزی، تصریح کرد: اساسنامه پیشین متناسب با شرایط امروز کشور و تعریف‌های جدید سواد نبود و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، مأموریت‌ها و وظایف سازمان بازتعریف شده است.

فولادوند با بیان این‌که در ابتدای این دوره مدیریتی حدود ۱۷ هزار کلاس سوادآموزی در آمارها ثبت شده بود، افزود: بررسی‌ها و بازرسی‌های میدانی نشان داد حدود ۴۰ درصد این آمارها فاقد پشتوانه واقعی بوده که عملاً موجب ثبت اعتبارات غیرواقعی می‌شد.

وی در ادامه تأکید کرد: نظارت دقیق و پایبندی به قانون، جزء تفکیک‌ناپذیر مأموریت نهضت سوادآموزی است و این سازمان نمی‌تواند محل آمارسازی یا عملکرد خارج از چهارچوب‌های قانونی باشد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی یکی از اقدامات اصلاحی مهم را بازگشت کلاس‌های سوادآموزی به مدارس عنوان کرد و گفت: با مدرسه‌محور شدن آموزش‌ها، کلاس‌ها به جایگاه واقعی خود بازگشتند و ساماندهی آموزشی بر مبنای ساختار رسمی آموزش و پرورش انجام شد.

به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در حال حاضر حدود ۶ هزار کلاس سوادآموزی واقعی و فعال در کشور در حال برگزاری است؛ آماری که اگرچه از نظر عددی کمتر از گذشته است، اما بر پایه واقعیت‌های میدانی و آموزش اثربخش شکل گرفته است.

وی با اشاره به کاهش نرخ بی‌سوادی در کشور، خاطرنشان کرد: در چهارچوب اساسنامه جدید و با تقویت نظام نظارت و پایش، نهضت سوادآموزی در مسیر تهیه آمار دقیق و به‌روز بی‌سوادی تا سال ۱۴۰۵ قرار گرفته است تا فاصله میان تعریف‌های جدید سواد و داده‌های آماری موجود به حداقل برسد.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خاطرنشان کرد: رویکرد جدید این سازمان، تمرکز بر شفافیت عملکرد، آموزش واقعی و صیانت از منابع عمومی در راستای تحقق رسالت تاریخی نهضت سوادآموزی است.

