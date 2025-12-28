به گزارش ایلنا، این رویداد آموزشی–کاربردی با تمرکز بر نقش شبکه‌سازی حرفه‌ای، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و آشنایی با مسیرهای ورود به بازارهای جهانی، فرصتی ویژه برای دانشجویان و فعالان حرفه‌ای فراهم می‌کند تا با زبان مشترک دانشگاه و فضای کاری آشنا شوند و از تجربه‌های عملی در حوزه تجارت بین‌الملل بهره‌مند شوند.

در این نشست، ایرج جانعلی، از چهره‌های شناخته‌شده و مرجع لینکدین ایران در حوزه تجارت بین‌الملل، به‌عنوان سخنران اصلی حضور خواهد داشت. وی با بیش از ۲۸ سال تجربه در تجارت بین‌المللی و انجام بیش از ۷۰۰ سفر تجاری بین‌المللی، به تشریح راهبردهای حرفه‌ای دیده‌شدن در بازارهای جهانی، اصول ارتباط‌سازی مؤثر در مسیر ورود به تجارت بین‌الملل و چارچوب‌های عملی برای خلق فرصت‌های تجاری پایدار می‌پردازد.

این برنامه با میزبانی مهدی حیدری، معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و با حضور دکتر ناصر پناهی، راهبر نسل Z در تجارت، برگزار می‌شود.

رویداد «پیوند استراتژیک دانشگاه و تجارت بین‌الملل» روز دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن شهید شعبانی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد. شرکت در این برنامه رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق ثبت‌نام آنلاین در این رویداد حضور یابند.

این نشست گامی مهم در جهت نزدیک‌تر شدن فضای دانشگاهی به الزامات واقعی تجارت جهانی و توانمندسازی نسل آینده فعالان اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

