ابطال معاینه فنی ۲۸۴۵ خودرو در پایتخت
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ابطال معاینه فنی ۲۸۴۵ خودرو و اعمال قانون برای بیش از ۲۰۰ هزار خودروی دودزا در پاییز امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: همزمان با اجرای طرح زوج و فرد از در منزل، برخورد با خودروهای آلاینده و فاقد شرایط فنی با جدیت دنبال شد.
سردار موسویپور با اشاره به تشدید اقدامات پلیس در دوره افزایش آلودگی هوا اظهار کرد: در پی تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای پایتخت، طرح زوج و فرد از در منزل از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ شب در آذرماه اجرا شد و همچنان این طرح ادامه دارد. در این مدت، همکاران پلیس راهور تهران بزرگ با خودروهای دودزا برخورد قانونی کرده و معاینه فنی ۲۸۴۵ خودرو در پاییز باطل شد.
وی افزود: شهروندانی که برخلاف طرح اعلامشده با خودرو خود از منزل خارج شوند، مشمول جریمه ۲۰۰ هزار تومانی خواهند شد.
سردار موسویپور با تأکید بر اینکه خودروهای دارای نقص فنی، بهویژه خودروهای دودزا، در شرایط فعلی آلودگی هوا خطری جدی برای سلامت شهروندان محسوب میشوند، گفت: این خودروها علاوه بر ابطال معاینه فنی، ملزم به مراجعه به تعمیرگاه و رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید از مراکز مجاز هستند.
وی با بیان اینکه پلیس راهور تهران بزرگ در دورههای افزایش آلودگی هوا رویکرد سختگیرانهتری نسبت به خودروهای آلاینده اتخاذ میکند، خاطرنشان کرد: سلامت شهروندان اولویت ماست و اجازه نخواهیم داد خودروهای دودزا به تشدید آلودگی هوا دامن بزنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست با رسیدگی به وضعیت فنی خودرو، تعویض بهموقع فیلترها و مراجعه منظم به مراکز معاینه فنی، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی ایفا کنند. رعایت مقررات ترافیکی و توجه به هشدارهای پلیس، گامی مهم در بهبود کیفیت هوای پایتخت است.