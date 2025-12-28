مشاور وزیر بهداشت مطرح کرد:
افزایش ۵۰ درصدی میزان مرگومیر ناشی از تصادفات راکبان موتورسیکلت
مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی با بیان اینکه تصادف راکبان موتور سیکلت علاوه بر مرگ، منجر به بستری طولانی و درمانهای پرهزینه میشود، گفت: استفاده صحیح از کلاه ایمنی میتواند مرگ و میر را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش ایلنا، خسرو صادقنیت، روز گذشته، ۶ دی ماه در آیین آغاز نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده کشور، ضمن تاکید بر آثار سلامت محور این طرح از ضرورت جایگزینی موتورسیکلتهای کاربراتوری و تحویل کلاه ایمنی به راکبان خبر داد.
صادق نیت در این مراسم با اشاره به تصویب قانونی در سالهای گذشته که تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری را متوقف و نوسازی و ارتقای کیفیت موتورها را در دستور کار قرار داده است، گفت: این اقدام قدم مهمی در کاهش آلایندهها و ارتقای ایمنی بوده است.
وی افزود: با این حال، هنوز بخش قابل توجهی از موتورسیکلتها در کشور فرسوده و کاربراتوری باقی ماندهاند که تهدید جدی برای سلامت عمومی محسوب میشوند.
مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی دو محور اصلی سلامت ناشی از موتورسیکلتهای فرسوده را آلودگی هوا و تصادفات دانست و گفت: بر اساس برآوردهای رسمی، سالانه نزدیک به ۵۸ هزار نفر به دلیل مواجهه با آلایندههای هوا جان خود را از دست میدهند.
به گفته صادق نیت، این آلایندهها شامل مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق PM2.5 هستند که میتوانند موجب بیماریهای قلبی، ریوی و انواع سرطانها شوند.
وی با اشاره به میزان آلودگی تولیدی توسط موتورسیکلتهای فرسوده، افزود: این موتورها در برخی موارد بیش از ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از خودروها و حتی موتورسیکلتهای انژکتوری آلاینده تولید میکنند و جایگزینی آنها با نمونههای کمآلاینده، جدید و استاندارد، نقش موثری در بهبود سلامت عمومی دارد.
وی محور دوم را تصادفات موتورسیکلتها عنوان و تاکید کرد: سال گذشته میزان مرگومیر ناشی از تصادفات راکبان موتورسیکلت ۵۰ درصد افزایش داشته است. تصادفات علاوه بر مرگ، منجر به بستری طولانی، درمانهای پرهزینه و آسیبهای دائمی میشوند و خانوادهها را با مشکلات جدی مواجه میکنند.
صادقنیت با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته، استفاده از کلاه ایمنی را یکی از موثرترین راهکارها دانست و یادآور شد که میزان استفاده از کلاه ایمنی در کشور ما نسبت به استانداردهای جهانی پایین است.
وی افزود: استفاده صحیح از کلاه ایمنی میتواند مرگ و آسیبهای شدید ناشی از تصادفات را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.
مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: همزمان با نوسازی موتورسیکلتها، تحویل کلاه ایمنی به راکبان باید به عنوان یک الزام اجرایی در دستور کار قرار گیرد تا ایمنی تردد شهروندان افزایش یابد.
صادق نیت در پایان درباره اهمیت طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده در کشور گفت: این طرح ملی نه تنها به جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده محدود نمیشود، بلکه به اصلاح حکمرانی، فرهنگسازی و ارتقای سلامت عمومی نیز کمک میکند.
به گزارش وبدا، وی گفت: کاهش هزینههای اقتصادی ناشی از تصادفات و بیماریها، صرفهجویی در مصرف انرژی و ارتقای کیفیت موتورسیکلتها، از دیگر اهداف این طرح است.