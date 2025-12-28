به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی ده مرده‌ئی، رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در نشست خبری امروز -یکشنبه ۷ دی- با خبرنگاران که در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: درمان سوختگی بسیار پرهزینه است و علاوه بر بستری، نیازمند لباس، تجهیزات، روان‌پزشکی، مددکاری، فیزیوتراپی و مراقبت‌های ویژه است. تعرفه‌های دولتی پایین است و اغلب خدمات باید رایگان ارائه شود تا فشار مالی بر بیماران کاهش یابد.

او تصریح کرد که حتی کمبود منابع باعث می‌شود، بیماران شهرستان‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شوند و خانواده‌ها باید نقش حمایتی قوی داشته باشند.

ده‌مرده‌ئی از افتتاح بیمارستان جدید سوختگی مطهری با ۱۶۰ تخت اختصاصی خبر داد و افزود: استانداردهای آن بر اساس بهترین بیمارستان‌های اروپایی طراحی شده است و می‌تواند تا دو برابر ظرفیت خود بیمار پذیرش کند.

وی گفت: تجهیزات مورد نیاز خریداری شده و تنها مشکل جزئی مربوط به تخصیص بودجه برای تکمیل تجهیزات باقی مانده است. این بیمارستان می‌تواند به عنوان مرکز بحران تهران عمل کند و خدمات پیشرفته سوختگی را ارائه دهد.

وی افزود: بیمارستان جدید با طراحی اتاق عمل مستقل برای هر تخت، امکانات پیشرفته و بخش‌های کامل ICU، درمان فیزیکی و روانی بیماران، به سطح استانداردهای جهانی نزدیک خواهد شد و در ارتقای کیفیت درمان سوختگی و کاهش مرگ‌ومیر مؤثر است.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری توضیح داد: تعرفه جراحی سوختگی در بخش دولتی بسیار پایین است و این امر باعث کاهش انگیزه نسل آینده جراحان و پرستاران برای فعالیت در این حوزه می‌شود.

وی افزود: پرستاران بخش سوختگی به دلیل سختی کار، درد و خونریزی بیماران و فشار روانی، نرخ بالایی از فرسودگی شغلی دارند و اگر فرصت شغلی در بخش خصوصی یا حوزه زیبایی فراهم باشد، بسیاری ترجیح می‌دهند به آن سمت بروند.

ده مرده‌ئی همچنین توضیح داد که پس از پایان مراحل درمان در بیمارستان، بیماران نیازمند مراجعه به مراکز تخصصی برای بازتوانی هستند تا به وضعیت زیبایی و عملکردی پیشین خود برسند. درمان پس از بیمارستان شامل فیزیوتراپی، لیزر درمانی، روان‌درمانی و گاهی جراحی‌های تکمیلی است تا بیمار بتواند زندگی طبیعی خود را از سر گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: پیش از این برای هر یک درصد سوختگی مبلغی بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان پرداخت می‌شد، اما اکنون ۱۰ درصد آن تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. اگر بیمار توان پرداخت نداشته باشد، این طرح که به همت وزارت بهداشت از دولت قبل آغاز شده، کمک می‌کند هزینه‌ها کاهش یابد.

ده‌مرده‌ای توضیح داد: برخی پانسمان‌ها برای هر یک درصد سوختگی ۵۰۰ هزار تومان و برخی تا ۲ میلیون تومان هزینه دارند که بستگی به کاربرد و تشخیص پزشک معالج دارد.در بیمارستان دولتی ردیف‌های ۲۱ و ۲۲ برای بیماران بی‌بضاعت در نظر گرفته شده که از طریق مددکاری به صورت رایگان انجام می‌شود.

ده‌مرده‌ای تأکید کرد: داروها هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند اما پیگیری این موضوع در جریان است. همچنین لباس‌های سوختگی نیز بیمه نشده‌اند و هر دست لباس سوختگی بین ۵ تا ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد.

