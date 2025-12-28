خبرگزاری کار ایران
اعزام پیاده سه امدادگر به روستاهای محاصره‌شده در پی سیلاب + فیلم

در پی وقوع سیلاب شدید در چند روستا از استان هرمزگان و قطع کامل راه‌های ارتباطی، سه امدادگر هلال‌احمر با عبور پیاده از مسیرهای پرخطر آبی، خود را به روستای مهرگی رساندند و با امدادرسانی به سالمندان و انتقال یک زن باردار به خانه بهداشت، از وقوع حادثه‌ای ناگوار جلوگیری کردند.

به گزارش ایلنا، هفته گذشته در پی وقوع سیلاب شدید در روستاهای مهرگی، توابه، ددی و گاسپیر شهرستان سیریک استان هرمزگان، بخش‌هایی از منطقه به‌طور کامل زیر آب رفت و راه‌های دسترسی زمینی و پل اصلی مسیر تخریب شد. به دلیل شرایط جوی، امکان امدادرسانی هوایی نیز وجود نداشت و روستاها در محاصره سیلاب قرار گرفتند. 

با اعلام وضعیت بحرانی از سوی یک امدادگر بومی، سه امدادگر هلال‌احمر با وجود خطرات جدی، پس از حدود دو ساعت و نیم حرکت بصورت پیاده در مسیرهای آبی، خود را به روستای مهرگی رساندند. 

امدادگران به سالمندان و افراد آسیب‌پذیر امدادرسانی و در این میان یک زن باردار را نیز با انجام اقدامات اولیه، به خانه بهداشت منتقل کردند.

