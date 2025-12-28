خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمش‌های طلای قاچاق در فرودگاه کشف شد

شمش‌های طلای قاچاق در فرودگاه کشف شد
کد خبر : 1734030
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف 38 کیلو گرم شمش طلای قاچاق توسط کارکنان پلیس فرودگاه بین‌المللی مهرآباد خبر داد، خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "رضا بنی اسدی فر" پیرامون این خبر گفت: کارکنان هوشیار پلیس فرودگاه بین المللی مهرآباد،  حین کنترل و بازرسی به دو عدد کوله پشتی یکی از مسافران در خصوص حمل کالای قاچاق مشکوک شدند.

 فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا خاطرنشان کرد: پس از بررسی دقیق و فنی، محرز شد، تعداد 25 قطعه شمش طلای آب شده غیر استاندارد بدون مجوز قانونی، به مقدار 38 کیلو گرم به‌طرز کاملا ماهرانه در دو عدد کوله پشتی جاسازی بود، کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان این که ارزش طلای مکشوفه توسط کارشناسان 5 هزارو 500 میلیارد ریال ریال برآورد شده است، تصریح کرد: با توجه به عدم ارائه هر گونه مجوز قانونی و رسمی، متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و تحویل شد.

سردار "بنی اسدی فر" در پایان با تاکید بر استمرار اقدامات کنترلی در گیتهای بازرسی سالن‌های مسافری فرودگاه‌های کشور خاطر نشان کرد: کارکنان هوشیار پلیس فرودگاه با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه نخواهد داد، سودجویان مخل اقتصادی از بستر حمل و نقل هوایی برای فعالیت‌های مجرمانه خود ضربه به اقتصاد کشور وارد کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا