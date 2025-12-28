شمشهای طلای قاچاق در فرودگاه کشف شد
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف 38 کیلو گرم شمش طلای قاچاق توسط کارکنان پلیس فرودگاه بینالمللی مهرآباد خبر داد، خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "رضا بنی اسدی فر" پیرامون این خبر گفت: کارکنان هوشیار پلیس فرودگاه بین المللی مهرآباد، حین کنترل و بازرسی به دو عدد کوله پشتی یکی از مسافران در خصوص حمل کالای قاچاق مشکوک شدند.
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا خاطرنشان کرد: پس از بررسی دقیق و فنی، محرز شد، تعداد 25 قطعه شمش طلای آب شده غیر استاندارد بدون مجوز قانونی، به مقدار 38 کیلو گرم بهطرز کاملا ماهرانه در دو عدد کوله پشتی جاسازی بود، کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی با بیان این که ارزش طلای مکشوفه توسط کارشناسان 5 هزارو 500 میلیارد ریال ریال برآورد شده است، تصریح کرد: با توجه به عدم ارائه هر گونه مجوز قانونی و رسمی، متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و تحویل شد.
سردار "بنی اسدی فر" در پایان با تاکید بر استمرار اقدامات کنترلی در گیتهای بازرسی سالنهای مسافری فرودگاههای کشور خاطر نشان کرد: کارکنان هوشیار پلیس فرودگاه با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه نخواهد داد، سودجویان مخل اقتصادی از بستر حمل و نقل هوایی برای فعالیتهای مجرمانه خود ضربه به اقتصاد کشور وارد کنند.