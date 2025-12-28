خبرگزاری کار ایران
۴ هزار مجوز استخدامی بدون مصاحبه در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با تشریح آخرین وضعیت جذب نیروی انسانی در وزارت بهداشت، از صدور و اجرای حدود ۴ هزار مجوز استخدامی بدون مصاحبه خبر داد.

به گزارش ایلنا،  شاهرخ رامزی با بیان اینکه در این مرحله، تعداد متقاضیان کمتر از مجوزهای صادرشده بوده است، اظهار کرد: این مجوزها با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله گزینش ارسال شد و در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، فرآیندها تکمیل و افراد نهایی نیز مشخص شده‌اند و در حال پیگیری برای دریافت شناسه استخدامی هستند تا قراردادها منعقد شود.

رامزی افزود: بیشترین جذب نیرو در این مرحله مربوط به رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی بوده است که عمده متقاضیان را در این حوزه‌ها شاهد هستیم اما برخی حوزه های دیگر نیز مشمول این موضوع هستند.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت همچنین از پیگیری تکمیل ظرفیت استخدامی برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مقرر است در بهار سال آینده (۱۴۰۵) مجوز جدیدی برای جذب نیرو صادر شود که در همین راستا، مکاتبه‌ای نیز با سازمان امور اداری و استخدامی کشور با امضای وزیر بهداشت برای اخذ مجوزهای جدید انجام شده است.

به گزارش وبدا، وی در پایان با اشاره به وضعیت ظرفیت‌های خالی تصریح کرد: از مجموع حدود ۲۷ هزار مجوز استخدامی، پیش‌بینی می‌شود در این مرحله حدود ۱۵ هزار نفر جذب شوند و مابقی نیز در قالب تکمیل ظرفیت به مرور جذب خواهند شد.

