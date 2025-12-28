خبرگزاری کار ایران
درخواست از شهروندان برای شناسایی تصویر قاتل فراری

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از انتشار تصویر بدون پوشش قاتل فراری یک پرونده قتل با دستور مرجع قضایی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل اختفای متهم، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی شهرستان ملارد با اعلام این خبر اظهار داشت: در جریان رسیدگی به یک پرونده قتل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، و به منظور تسریع در شناسایی و دستگیری متهم، مرجع قضایی دستور انتشار تصویر بدون پوشش قاتل فراری را صادر کرده است.

وی افزود: متهم این پرونده فردی به نام ابوالفضل خاوری و از اتباع کشور افغانستان است که پس از وقوع قتل متواری شده و تحت تعقیب پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی ملارد با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در تأمین امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل اختفای این فرد، موضوع را از طریق شماره تماس ۰۲۱-۸۱۸۷۶۶۴۰ با پلیس آگاهی شهرستان ملارد یا با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

سرهنگ نورمحمدی خاطرنشان کرد: اطلاعات دریافتی از شهروندان به صورت محرمانه بررسی خواهد شد و همکاری مردم می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند دستگیری متهم و اجرای عدالت داشته باشد.

