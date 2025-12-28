شیوهنامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف ابلاغ شد
شیوهنامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ با هدف حفظ و ارتقای سلامت عمومی، ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، شیوهنامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ با هدف حفظ و ارتقای سلامت عمومی، رعایت و تشدید کنترل بهداشت محیطی و پیشگیری از بیماریهای واگیر، به ویژه بیماریهای تنفسی، از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت، به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.
این شیوهنامه همزمان با برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ایامالبیض ماه رجب و با تأکید بر صیانت از سلامت معتکفین تدوین و ابلاغ شده است.
در مقدمه این شیوهنامه با اشاره به جایگاه معنوی اعتکاف در ارتقای خودسازی و معنویت اجتماعی، به تأکید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر اینکه «اعتکاف یک ریاضت برای ارتقای معنویت است» اشاره شده و سلامت شرکتکنندگان به عنوان یکی از اولویتهای اصلی برگزاری این مراسم مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، مراسم اعتکاف باید در مساجدی که دارای شرایط و امکانات بهداشتی مناسب هستند برگزار شود و رعایت تهویه مطلوب، نظافت و گندزدایی محیط، بهداشت فردی و مدیریت صحیح پسماند در محل مراسم الزامی است. همچنین توصیه شده است افراد دارای علائم بیماریهای تنفسی و آنفلوانزا از حضور در مراسم خودداری کرده یا در صورت ضرورت با رعایت فاصله و استفاده از ماسک در مراسم شرکت کنند و برای افراد پرخطر و دارای بیماریهای زمینهای نیز استفاده از ماسک مورد تأکید قرار گرفته است.
در این شیوهنامه بر رعایت ضوابط بهداشتی در تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی تأکید شده و استفاده از غذاهای بستهبندیشده، توزیع گرم غذا در کوتاهترین زمان ممکن پس از طبخ، پرهیز از نگهداری طولانیمدت مواد غذایی در دمای محیط و استفاده از آب آشامیدنی بستهبندی دارای مجوزهای قانونی از جمله موارد مورد تأکید است. همچنین استفاده از ظروف مناسب و خودداری از بهکارگیری ظروف یکبار مصرف نامناسب و مشترک در توزیع غذا و نوشیدنی توصیه شده است.
همچنین استفاده شخصی معتکفین از وسایل عبادی از جمله قرآن، کتب ادعیه، مهر، سجاده، تسبیح و اقلام استراحتی مورد تأکید قرار گرفته و جمعآوری وسایل عمومی مشترک در محل برگزاری مراسم، به منظور کاهش خطر انتقال بیماریها، ضروری اعلام شده است.
بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، نظارت مستمر بر اجرای مفاد شیوهنامه پیشگیری و مراقبت از بیماریهای تنفسی در ایام برگزاری مراسم اعتکاف بر عهده خدام و مسئولان اجرایی بوده و دانشگاههای علوم پزشکی موظفاند ضمن برنامهریزی و اقدام مقتضی، بر رعایت کامل الزامات بهداشتی در این ایام نظارت داشته باشند.