با مدیریت کمیسیون ماده ۵ در استانداری مخالفم

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز سیاست‌های تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ به رای گذاشته می‌شود، اظهار کرد: زمینه‌های بودجه آماده شده و باید بر اساس سیاست‌ها تدوین و به شورا ارائه شود. تعدادی نامگذاری معابر و گزارش حسابرسی هم در دستور جلسه قرار دارد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های بودجه عمومی اما بر حمل و نقل عمومی متمرکز است، یادآور شد: هنوز مبلغ بودجه سال آینده مشخص نشده است.

چمران در مورد فعالیت تاکسی‌های پلاک شهرستان در تهران، گفت: این تاکسی‌ها نباید اجازه فعالیت داشته باشند و برای ورود به محدوده مرکزی شهر تهران عوارض بیشتری پیش‌بینی شد که در فرمانداری این مصوبه را لغو کردند. شورا در جریان اقدامات حوزه تاکسیرانی بود و وزارت کشور دقت خوبی به عمل نیاورد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با آمادگی پایتخت در برابر زلزله، تصریح کرد: محاسبات فنی ساختمان‌های جدید باید به نظام مهندسی ارائه شود و محاسبات صورت بگیرد. قاعدتا با این شرایط ساختمان‌ها مقاوم خواهند بود؛ البته باید در عمل نیز چنین باشد و محاسبه کافی نیست. ساختمان‌های ناپایدار ما همچنان در معرض خطر هستند و از خداوند می‌خواهیم زلزله‌ای رخ ندهد، چراکه معضل بزرگی خواهد بود.

وی با اشاره به اظهارات استاندار مبنی بر ضرورت مدیریت کمیسیون ماده پنج در استانداری، یادآور شد: کمیسیون ماده پنج از سال ۵۱ زیر نظر شهرداری تهران بوده و قانون خاص محسوب می‌شود. نه تنها تهران بلکه سایر کلانشهرها نیز باید کمیسیون ماده پنج خود را به جای استانداری در شهرداری شکل دهند؛ چراکه شهرداری به موضوع تسلط دارد و در جریان کار است. بنده با مدیریت کمیسیون در استانداری مخالفم.

چمران افزود: کمیسیون ماده پنج تهران یک شورای عالی معماری و شهرسازی کوچک است و معاونان وزارت‌خانه‌ها در این کمیسیون حضور دارند. بنابراین مصوبات آن از اعتبار بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه سال‌ها قبل طرحی ارائه شد که از تونل‌های زیرزمینی برای انتقال اجناس استفاده شود، خاطرنشان کرد: این اقدام عملیاتی نیست و باید سیستم انتقال کالا به بازار را تغییر داد. شکل بازار در حال تغییر است و به جای اینکه محل توزیع بار و کالا باشد می‌تواند محل فروش باشد. توزیع کالاها باید در خارج از شهر صورت بگیرد. ما کالاها را در سراها انبار می‌کنیم و بعد از آن به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه تونل‌های زیرزمینی در سطح شهر وجود داشته‌اند، گفت: البته بیشتر قنات داریم که برای هدایت آب فعال بودند و دائماً رصد می‌شوند.

به گزارش سایت شهر، وی در مورد تغییر ساعت کاری شهرداری تهران اظهار کرد: مرکز حقوقی باید بررسی کند و پاسخ آن نیز اعلام شود. کار شهرداری اجرایی است و با دیگر ادارات تفاوت دارد. به عقیده بنده باید مطابق قانون عمل شود اما این را هم باید بدانیم که شهرداری شرایط خاص خود را دارد.

