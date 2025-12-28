جانشین پلیس راه اعلام کرد:
انسداد و ترافیک سنگین در برخی جادهها
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، پیش از آغاز سفر از وضعیت راهها اطلاع شوند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری در محورهای برفگیر خودداری کنند.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی در روز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ در محورهای منتهی به پایتخت و برخی محورهای پیرامونی شامل آزادراه کرج - تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر، آزادراه ساوه - تهران حدفاصل دهشاد تا رضیآباد، محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران در محدوده قلعهنو، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و در حال حاضر، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی نیز گفت: در برخی محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، لرستان، کردستان، اصفهان و فارس بارش برف و باران همراه با مهگرفتگی مشاهده میشود. همچنین در برخی محورهای استانهای بوشهر، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بارش باران گزارش شده است.
محبی تصریح کرد: محور بانه – سقز به عنوان محور شریانی مسدود اعلام شده و تردد از آن تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست. همچنین محورهای دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا (رفت و برگشت) و پونل – خلخال جزو محورهای غیرشریانی مسدود هستند.
به گفته وی، محور گنجنامه – تویسرکان نیز به دلیل شرایط جوی و ایمنی دارای انسداد فصلی است.