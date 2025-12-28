وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و در حال حاضر، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی نیز گفت: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، لرستان، کردستان، اصفهان و فارس بارش برف و باران همراه با مه‌گرفتگی مشاهده می‌شود. همچنین در برخی محورهای استان‌های بوشهر، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بارش باران گزارش شده است.

محبی تصریح کرد: محور بانه – سقز به عنوان محور شریانی مسدود اعلام شده و تردد از آن تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست. همچنین محورهای دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و پونل – خلخال جزو محورهای غیرشریانی مسدود هستند.

به گفته وی، محور گنجنامه – تویسرکان نیز به دلیل شرایط جوی و ایمنی دارای انسداد فصلی است.