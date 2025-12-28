خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

کاهش محسوس دما سه‌شنبه و چهارشنبه در کشور

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: امروز (یکشنبه) در اغلب مناطق کشور ابرناکی و بارندگی رخ می‌دهد که در هفت استان بارش‌ها شدید خواهد بود.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش‌یابی، امروز (یکشنبه) به‌جز جنوب شرق، شرق و سواحل شرقی دریای خزر، در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارندگی رخ می‌دهد.

در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال غرب فارس، جنوب اصفهان و بوشهر بارش شدت خواهد داشت.

فردا (دوشنبه) در کل کشور به‌جز مناطق مرکزی ابرناکی و بارش ادامه خواهد داشت.

سه‌شنبه این سامانه در جنوب غرب، غرب و مناطقی از شمال غرب، دامنه چ‌های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق کشور فعال است و در غالب مناطق بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما رخ می دهد. همچنین با نفوذ جریانات سرد به سواحل دریای خزر، بارش باران و وزش باد همراه با کاهش دما در سواحل دریای خزر رخ می دهد.

چهارشنبه در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد و کاهش دما ادامه خواهد داشت و بعداز ظهر در آذربایجان غربی، ارتفاعات آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر و بارش برف رخ می دهند.

پنجشنبه در برخی مناطق شمال غرب بارش پراکنده رخ خواهد داد.

قابل ذکر است طی سه روز آینده شاهد باد شدید در نیمه شرقی کشور، شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد شدید خواهیم بود.

سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در کشور پیش بینی می شود.

طی دو روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و سه روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران غبارآلود، به‌تدریج نیمه ابری و وزش باد، گاهی بارش باران، با احتمال رگبار برف و وزش باد شدید است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۸ و حداقل دمای آن به ۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

