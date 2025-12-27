تصویب آییننامه ارتقای رتبهبندی معلمان پس از ماهها
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر آغاز «گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی» از تغییر رویکرد مدرسهسازی، افزایش نقش مدیران مناطق، رشد قابلتوجه بودجه آموزشوپرورش، تصویب آییننامه ارتقای رتبه بندی معلمان و لزوم صرفهجویی حداکثری در هزینهها خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه بر ضرورت تمرکز بر مسائل کلیدی آموزشوپرورش تأکید کرد و گفت: امروز آموزشوپرورش در شرایطی قرار دارد که علیرغم محدودیتهای اقتصادی کشور، همچنان در اولویت دولت قرار گرفته است.
وی با اشاره به تصویب آییننامه ارتقای رتبه بندی معلمان پس از ماهها پیگیری، این اتفاق را گامی بزرگ در مسیر بهبود وضعیت معیشتی و انگیزشی معلمان دانست و از همه دستاندرکاران این فرآیند قدردانی کرد.
کاظمی با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور افزود: همه مدیران موظفاند حداکثر صرفهجویی را در دستور کار قرار دهند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برگزاری همایشهای پرهزینه و اقامت در هتلها ممنوع است و استفاده از خانههای معلم و کاهش هزینهها یک ضرورت قطعی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و گفت: در این مرحله محور اصلی کار، هیئتامنایی شدن پروژههای مدرسهسازی و افزایش نقش مدیران آموزشوپرورش مناطق است.
به گفته وزیر آموزشوپرورش، در گام دوم، مسئولیت اصلی پروژهها بر عهده مدیران مناطق خواهد بود. همچنین برای هر استان «معین»هایی جهت هدایت، آموزش و نظارت تعیین شدهاند.
به گفته کاظمی نظام دقیق رصد و پایش ستادی، منطقهای و نقطهای اجرا خواهد شد و اقدامات تشویقی و تجلیل از خیرین و فعالان مدرسهسازی گسترش مییابد.
وزیر آموزش و پرورش بر ممنوعیت برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت بدون مجوز رسمی تأکید کرد و گفت: هیچ فرد یا نهادی خارج از ساختار آموزشوپرورش حق برگزاری دورههای آموزشی برای معلمان بدون هماهنگی و مجوز قانونی را ندارد.
وی در ادامه با تبریک مجدد افتخارآفرینیهای دانشآموزان ورزشکار کشور در مسابقات جهانی والیبال، دستور پرداخت سریع پاداش قهرمانی به دانشآموزان را داد.
کاظمی اظهار کرد: هدف نهایی ما این است که تا مهر ۱۴۰۵ بخش عمدهای از مشکلات فضا، تجهیزات و کیفیت آموزشی مدارس کشور برطرف شود.