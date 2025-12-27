وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه ارتقای رتبه بندی معلمان پس از ماه‌ها پیگیری، این اتفاق را گامی بزرگ در مسیر بهبود وضعیت معیشتی و انگیزشی معلمان دانست و از همه دست‌اندرکاران این فرآیند قدردانی کرد.

کاظمی با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور افزود: همه مدیران موظف‌اند حداکثر صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برگزاری همایش‌های پرهزینه و اقامت در هتل‌ها ممنوع است و استفاده از خانه‌های معلم و کاهش هزینه‌ها یک ضرورت قطعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و گفت: در این مرحله محور اصلی کار، هیئت‌امنایی شدن پروژه‌های مدرسه‌سازی و افزایش نقش مدیران آموزش‌وپرورش مناطق است.

به گفته وزیر آموزش‌وپرورش، در گام دوم، مسئولیت اصلی پروژه‌ها بر عهده مدیران مناطق خواهد بود. همچنین برای هر استان «معین»‌هایی جهت هدایت، آموزش و نظارت تعیین شده‌اند.

به گفته کاظمی نظام دقیق رصد و پایش ستادی، منطقه‌ای و نقطه‌ای اجرا خواهد شد و اقدامات تشویقی و تجلیل از خیرین و فعالان مدرسه‌سازی گسترش می‌یابد.

وزیر آموزش و پرورش بر ممنوعیت برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بدون مجوز رسمی تأکید کرد و گفت: هیچ فرد یا نهادی خارج از ساختار آموزش‌وپرورش حق برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان بدون هماهنگی و مجوز قانونی را ندارد.

وی در ادامه با تبریک مجدد افتخارآفرینی‌های دانش‌آموزان ورزشکار کشور در مسابقات جهانی والیبال، دستور پرداخت سریع پاداش‌ قهرمانی به دانش‌آموزان را داد.

کاظمی اظهار کرد: هدف نهایی ما این است که تا مهر ۱۴۰۵ بخش عمده‌ای از مشکلات فضا، تجهیزات و کیفیت آموزشی مدارس کشور برطرف شود.