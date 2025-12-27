خبرگزاری کار ایران
سازمان امور دانشجویان و فدراسیون کشتی تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند

سازمان امور دانشجویان و فدراسیون کشتی به منظور توسعه رشته کشتی در بین دانشجویان و دانشگاهیان و همکاری بیشتر و بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های دو جانبه تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به منظور ایجاد و گسترش زمینه‌های فرهنگی، ورزشی، رویدادها، فعالیت‌های علمی و آموزشی در خصوص توسعه رشته کشتی در بین دانشجویان و دانشگاهیان و همکاری بیشتر و بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های دو جانبه تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. 

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت‍های آموزشی و پژوهشی، برگزاری جشنواره‌ها، المپیادها و مسابقات ورزشی مرتبط با کشتی در بین دانشجویان، ایجاد شادابی و نشاط و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان از طریق توسعه رشته کشتی، ارتقاء سطح جسمانی، روانی و اجتماعی دانشجویان از طریق شرکت در فعالیت‌های رشته کشتی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، شناسایی دانشجویان مستعد در رشته کشتی و بهره‌گیری ایشان در تیم‌های ملی و باشگاهی کشور، حمایت از تیم ملی کشتی دانشجویی کشور به امضای طرفین رسید. 

در این تفاهم‌نامه دو طرف متعهد شدند در زمینه توسعه ورزش قهرمانی، امکانات و تجهیزات ورزشی و آموزش و پژوهش با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند. 

گفتنی است در این مراسم؛ مصطفی زارعی مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، سید حسین مرعشیان رئیس انجمن کشتی وزارت علوم و حامد عباسی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز حضور داشتند.

