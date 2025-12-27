خبرگزاری کار ایران
موتورسیکلت ۲۰ میلیاردی قاچاق توقیف شد

کد خبر : 1733713
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش این موتورسیکلت قاچاق را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

به گزارش ایلنا، سردار «مهدی افشاری»، در تشریح این خبر، گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران این پلیس، مشخص شد یک فردی یک موتورسیکلت لوکس را به صورت قاچاق وارد کرده و سعی دارد این وسیله نقلیه را به شکل غیرقانونی به فروش برساند. 

وی تصریح کرد: در تحقیقات بعدی مشخص شد که این وسیله نقلیه قاچاق در یک پارکینگ واقع در شرق تهران قرار دارد که با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران به محل اعزام شدند. 

سردار افشاری افزود: در بازرسی از پارکینگ مذکور، این موتورسیکلت لوکس خارجی، کشف شد و مشخص شد که فاقد اسناد و مدارک معتبر رسمی و قانونی است که به پارکینگ پلیس منتقل و متهم نیز دستگیر و روانه دادسرا شد. 

به گزارش پلیس، این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی خودروی مذکور را قریب به ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جامعه انضباط اقتصادی را در پی دارد. لذا از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
