سارق ۲ هزار دلار دستگیر شد

سارق ۲ هزار دلار دستگیر شد
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق اماکن خصوصی در مخفیگاهش خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «صادق ضرونی» در تشریح این خبر بیان کرد: با گزارش یکی از شهروندان به کلانتری ۱۲۷ ونک مبنی بر سرقت دلار و طلا از منزل وی تیم عملیات کلانتری سریعا به محل گزارش شده اعزام شدند. 

این مقام انتظامی اضافه کرد: مالباخته اظهار داشته زمانی که خارج از منزل بوده مقدار ۲ هزار دلار و یک حلقه طلا از منزلش به سرقت رفته است. 

وی افزود: عوامل انتظامی با تحقیقات فنی و بازبینی دوربین‌های مداربسته هویت سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی طی یک عملیات هدفمند پلیسی وی را در مخفیگاهش زمینگیر و دستگیر کردند. 

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز اموالی که به سرقت رفته بود کشف و به همراه وی به کلانتری انتقال داده شدند. 

وی بیان کرد: سارق پس از انتقال به کلانتری و اعتراف به جرم خود با شکایت مالباخته راهی دادسرا شد. 

به گزارش پلیس، سرهنگ ضرونی به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتما به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

