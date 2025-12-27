خبرگزاری کار ایران
سهم ۷ میلیارد دلاری ایران از بازار محصولات آرایشی و بهداشتی

سهم ۷ میلیارد دلاری ایران از بازار محصولات آرایشی و بهداشتی
مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به روند رو به رشد بازار جهانی این صنعت و توانمندی‌های داخلی، بر ضرورت توسعه تولید قراردادی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها برای تقویت تولید داخل تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمود آل‌بویه با بیان اینکه حوزه آرایشی و بهداشتی در ایران از نظر تنوع تولید، کیفیت محصولات و رعایت اصول بهینه تولید یا GMP در وضعیت بسیار بالایی قرار دارد، گفت: این صنعت یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در اقتصاد سلامت کشور به شمار می‌رود. 

وی افزود: بازار جهانی محصولات آرایشی و بهداشتی در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ از ۵۶۰ میلیارد دلار عبور کند. سهم بازار ایران نیز تا سال ۲۰۲۵ حدود ۷ میلیارد دلار برآورد شده که ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید داخلی و حضور در بازارهای منطقه‌ای ایجاد می‌کند. 

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت بیش از یکهزار صنعت – کارخانه در این حوزه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این واحدها از استانداردهای فنی و الزامات کیفی برخوردارند و امکان ورود به تولید بدون کارخانه، تولید قراردادی و برندسازی اختصاصی را دارند. سازمان غذا و دارو نیز در چارچوب ضوابط موجود، از بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های خالی این صنایع حمایت می‌کند. 

آل‌بویه ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد کارخانجات فعال کشور توان ارائه خدمات تولید قراردادی را دارند و سازمان غذا و دارو در جهت تشویق صنایع برنامه‌ریزی کرده است تا این عدد به ۱۰۰ درصد برسد و تمام ظرفیت‌های صنعتی موجود وارد چرخه تولید شوند. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را سرمایه‌گذاری برای مردم و آینده اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد توسعه تولید قراردادی می‌تواند ظرفیت‌های بلااستفاده کارخانه‌ها را به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اشتغال‌زا تبدیل کند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
