رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
بیش از ۲۰۰ گونه گیاهی و جانوری در کشور در معرض خطر انقراض هستند
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه تنوع زیستی کشور با تهدیدهای متعددی مواجه است، تاکید کرد: آلودگیها، تخریب و تصرف زیستگاههای طبیعی و فشارهای انسانی، گونههای گیاهی و جانوری ما را در معرض خطر قرار داده است؛ بهطوریکه هماکنون بیش از ۲۰۰ گونه گیاهی و جانوری در کشور در معرض خطر انقراض هستند.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری با اشاره به اینکه ایران بهعنوان عضو کنوانسیون جهانی تنوع زیستی، تعهدات مشخصی در حوزه حفاظت از سرمایههای طبیعی دارد، اظهار کرد: در این برنامه، چالشها و تهدیدهایی که تنوع زیستی جهان و بهویژه کشور ما را تهدید میکند، احصا شده و برای مقابله با آنها حدود ۹۰ برنامه اقدام پیشبینی شده است.
وی افزود: مقرر شد این برنامه با مشارکت و همکاری بینبخشی دستگاههای اجرایی دنبال شود، چراکه حفاظت از تنوع زیستی صرفاً بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست نیست و نیازمند همراهی همه دستگاههای مسئول است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر اهمیت این برنامه گفت: مهمترین دستور جلسه شورای عالی محیطزیست، همین برنامه جامع تنوع زیستی کشور بود که با توجه به دستور رئیسجمهور برای تدوین یک برنامه مدون در این حوزه، تهیه شده و تلاش شده کاملاً همراستا با تعهدات بینالمللی کشور باشد.
انصاری به دیگر موضوعات مطرحشده در جلسه نیز اشاره کرد و گفت: ارتقای سطح حفاظتی برخی مناطق، ضوابط مرتبط با پسماندهای پزشکی و سایر موضوعات محیطزیستی از جمله مواردی بود که در مجموع ۱۱ دستور کار شورای عالی را تشکیل میداد، اما بیتردید برنامه جامع تنوع زیستی مهمترین آنهاست.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد: حفاظت مؤثر از تنوع زیستی بدون مشارکت جوامع محلی امکانپذیر نیست و باید در کنار کاهش آلایندهها و جلوگیری از تخریب زیستگاهها، از ظرفیت مردم محلی نیز استفاده شود تا این سرمایهها برای نسلهای آینده حفظ شود.
به گزارش روابطعمومی سازمان حفاظت محیطزیست، انصاری در پایان با اشاره به نگاه مثبت دولت به مسائل محیطزیستی گفت: خوشبختانه با رویکرد رئیسجمهور به توسعه پایدار و قرار گرفتن محیطزیست بهعنوان یکی از ارکان اصلی برنامههای توسعه، سایر دستگاهها نیز تا حد زیادی به این موضوع توجه دارند. امیدواریم با همکاری همهجانبه دستگاههای ذیربط، بتوانیم برنامههای حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی را به شکل مؤثرتری به سرانجام برسانیم.