تریلی بدون گواهینامه با ۳۷.۵ میلیون خلافی توقیف شد

تریلی بدون گواهینامه با ۳۷.۵ میلیون خلافی توقیف شد
رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا از توقیف یک دستگاه تریلی ولوو به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز و تمرد از دستور پلیس در محور شوشتر به اهواز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز خانپور در تشریح جزئیات این خبر گفت: ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز گذشته، پنجم دی‌ماه، راننده یک دستگاه تریلی ولوو در محور شوشتر–اهواز مرتکب دو تخلف همزمان حادثه‌ساز شده و علاوه بر آن از بستن کمربند ایمنی نیز خودداری کرده بود. این راننده با وجود صدور فرمان ایست پلیس، بدون توجه به هشدارها از محل متواری شد. 

سرهنگ خانپور افزود: با هماهنگی سریع تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه در سطح محور، این کشنده ولوو در ادامه مسیر متوقف شد. در بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید راننده فاقد گواهینامه رانندگی بوده و همچنین دارای مبلغ ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خلافی پرداخت‌نشده است. 

رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: در پی این تخلفات، تریلی مذکور بلافاصله به پارکینگ ملاثانی منتقل و راننده متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. 

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثه‌ساز خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات، با هرگونه تخلف پرخطر و رفتارهای تهدیدکننده جان شهروندان بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

