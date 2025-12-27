تریلی بدون گواهینامه با ۳۷.۵ میلیون خلافی توقیف شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز خانپور در تشریح جزئیات این خبر گفت: ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز گذشته، پنجم دی‌ماه، راننده یک دستگاه تریلی ولوو در محور شوشتر–اهواز مرتکب دو تخلف همزمان حادثه‌ساز شده و علاوه بر آن از بستن کمربند ایمنی نیز خودداری کرده بود. این راننده با وجود صدور فرمان ایست پلیس، بدون توجه به هشدارها از محل متواری شد.

سرهنگ خانپور افزود: با هماهنگی سریع تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه در سطح محور، این کشنده ولوو در ادامه مسیر متوقف شد. در بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید راننده فاقد گواهینامه رانندگی بوده و همچنین دارای مبلغ ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خلافی پرداخت‌نشده است.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: در پی این تخلفات، تریلی مذکور بلافاصله به پارکینگ ملاثانی منتقل و راننده متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثه‌ساز خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات، با هرگونه تخلف پرخطر و رفتارهای تهدیدکننده جان شهروندان بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

انتهای پیام/