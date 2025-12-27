هشدار درباره رسیدن جمعیت کشور به کمتر از ۴۰ میلیون نفر تا سال ۱۴۸۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم تکریم و معارفه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، صبح شنبه (۶ دی‌ماه) با حضور وزیر کشور برگزار شد.

در این مراسم، حکم انتصاب محمد جمالو به‌عنوان معاون وزیر کشور و رئیس جدید سازمان ثبت احوال کشور قرائت شد و وی به‌صورت رسمی کار خود را در این مسئولیت آغاز کرد.

همچنین در این آیین، از هاشم کارگر، رئیس پیشین سازمان ثبت احوال کشور، به پاس زحمات و خدمات وی در دوران تصدی این مسئولیت، تکریم و قدردانی به‌عمل آمد.

اسکندر مومنی، وزیر کشور در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این سازمان اظهار کرد: از همه همکاران عزیزم در سازمان ثبت احوال که تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی آنان بر کسی پوشیده نیست، تشکر و قدردانی می‌کنم و خدا قوت می‌گویم.

وی با تقدیر از خدمات رئیس پیشین سازمان ثبت احوال افزود: از زحمات جناب آقای دکتر هاشم کارگر در حدود چهار سال تصدی مسئولیت در این سازمان صمیمانه تشکر می‌کنم. ایشان و سایر همکارانی که در دوره‌های گذشته در مسیر تحقق اهداف سازمان تلاش کردند، نقش مهمی در پیشبرد مأموریت‌های سازمان ثبت احوال داشته‌اند.

وزیر کشور همچنین با اشاره به انتصاب رئیس جدید سازمان ثبت احوال گفت: از جناب آقای دکتر محمد جمالو بابت پذیرش این مسئولیت تشکر می‌کنم و امیدوارم آینده‌ای بهتر برای سازمان ثبت احوال و خدمات شایسته‌تر برای مردم عزیز کشور در پیش باشد.

وی با بیان اینکه اهمیت سازمان ثبت احوال بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: همه ایرانیان از بدو تولد تا پایان عمر با این سازمان سروکار دارند و امروز نیز اطلاعات جمعیتی ثبت احوال، ستون فقرات دولت الکترونیک محسوب می‌شود. از این‌رو، ضروری است خود این سازمان در الکترونیکی‌سازی، هوشمندسازی فرایندها و ارائه خدمات غیرحضوری، سریع و دقیق به مردم پیشگام باشد.

وزیر کشور با اشاره به موضوع کاهش جمعیت در کشور هشدار داد: بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت، در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت کشور تا سال ۱۴۸۰ به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که یک فاجعه بزرگ و تهدید جدی برای آینده ایران است. این موضوع نیازمند رصد دقیق، ارائه داده‌های صحیح و برنامه‌ریزی مشترک با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی است.

وی ادامه داد: مسئله فرزندآوری صرفاً موضوع اقتصادی و معیشتی نیست؛ هرچند این مؤلفه بسیار مهم است، اما در کنار آن، مسائل فرهنگی و سبک زندگی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. مشاهده می‌شود حتی در برخی خانواده‌هایی که مشکل مالی ندارند، فرزندآوری کاهش یافته و فرزند کمتر به یک سبک زندگی تبدیل شده است. بنابراین باید همه مؤلفه‌ها به‌صورت هم‌زمان دیده شود.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: این موضوع مربوط به یک سازمان خاص نیست و یک مسئله ملی است که نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور کارت ملی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۶ میلیون نفر در انتظار دریافت کارت ملی هستند که این وضعیت شایسته سازمان ثبت احوال نیست. برای جبران این عقب‌ماندگی، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری است و مصوبات مربوطه در شورای معاونین وزارت کشور باید با جدیت دنبال شود.

وزیر کشور با اشاره به تخصص رئیس جدید سازمان ثبت احوال در حوزه فناوری اطلاعات افزود: انتظار می‌رود با توجه به سوابق و تخصص جناب دکتر جمالو در حوزه IT، موضوعات مطرح‌شده به‌ویژه در زمینه هوشمندسازی و خدمات الکترونیکی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت منابع انسانی تصریح کرد: بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن است و سازمان ثبت احوال نیز از ظرفیت‌های انسانی ارزشمندی برخوردار است که باید به‌درستی از آن‌ها استفاده شود. این سازمان از معدود نهادهایی است که همه ایرانیان به‌طور مستقیم با آن در ارتباط هستند.

