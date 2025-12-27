انتظار برای شلیک تاریخی سه ماهواره ایرانی

به گزارش ایلنا، فرآیند‌های مربوط به الحاق ماهواره‌ها بر روی ماهواره بر سایوز روسیه به اتمام رسیده و تمامی آزمون‌های مرتبط با موفقیت، سپری شده است.

بلوک جدایش نیز بر روی ماهواره بر مونتاژ شده و این ماهواره بر، جهت انجام فرآیند‌های نهایی پرتاب به سکوی پرتاب منتقل شده است.

همچنین آخرین آزمون‌های مرتبط با ماهواره بر، برای پرتاب در تاریخ اعلام شده در حال انجام است.

طبق برنامه، سه ماهواره ایرانی پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقاء یافته کوثر با این ماهواره بر به فضا پرتاب خواهند شد.

به گزارش صدا و سیما، این سه ماهواره سنجشی که از قابلیت تصویربرداری برخوردارند و می‌توانند در حوزه‌های مختلفی، چون نقشه برداری، پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند.

