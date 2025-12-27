نجات جان مصدوم در آبگرم قینرجه تکاب
۵ ساعت عملیات نفسگیر امداد گران هلال احمر تکاب در برف و سرما منجر به نجات جان مصدوم در آبگرم قینرجه شد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر گرفتار شدن و شکستگی پای راست طبیعت گرد بوکانی در آبگرم روستای قینرجه شهرستان تکاب اعلام شد.
حمید محبوبی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان از شعبه هلالاحمر این شهرستان با تجهیزات فنی به محل حادثه اعزام شد.
به گفته وی نجاتگران با وجود شرایط سخت جوی و صعبالعبور بودن مسیر، پس از ساعتها تلاش و پیمایش پیاده مسیر دشوار، به مصدوم دسترسی پیدا کردند.
در این عملیات که بیش از ۵ساعت به طول انجامید در نهایت مصدوم ۲۶ ساله ساکن بوکان با تلاش نجاتگران هلالاحمر و بعد از اقدامات اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان مهر امام علی (ع) شهرستان تکاب انتقال داده شد.