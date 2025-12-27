قتل در پارک

وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد، فرد مقتول از ناحیه سر و بدن مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته و قاتل نیز متواری شده است.

سرهنگ کدیوریان تصریح کرد: کاراگاهان با انجام کارهای اطلاعاتی و در تحقیقات گسترده خود موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل متواری شده و در عملیاتی نسبت به دستگیری وی در کمتر از 72 ساعت از وقوع حادثه اقدام کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان در پایان با بیان اینکه حادثه قتل شهروند کرمانشاهی به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داده است، از معرفی قاتل دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.