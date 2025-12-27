خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

ورود سامانه جدید بارشی از امروز تا چهارشنبه

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد که با ورود سامانه جدید بارشی از روز جاری (شنبه) تا چهارشنبه، برف و باران مناطق مختلف کشور را فرا می‌گیرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، با ورود سامانه بارشی به کشور، امروز (شنبه) در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، بوشهر، فارس، غرب کرمان، شمال هرمزگان، شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران و جزایر واقع در شمال خلیج فارس، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و در استان‌های جنوبی رعد و برق با احتمال تگرگ، در گردنه‌ها و نقاط کوهستانی کولاک برف پیش‌بینی می‌شود.

این وضعیت یکشنبه در اکثر نقاط کشور، دوشنبه به‌جز استان‌های سمنان و اصفهان و سه‌شنبه به‌جز نیمه جنوبی فارس و نیمه غربی هرمزگان، در سایر مناطق کشور پیش بینی می شود.

چهارشنبه در نوار شرقی خراسان رضوی بارش پراکنده رخ داده و سپس سامانه بارشی از کشور خارج می‌شود.

از یکشنبه تا سه شنبه در نیمه شرقی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد شدید خواهد بود و چهارشنبه کاهش محسوس دما در کشور پیش بینی می شود.

شنبه تا دوشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۱ و حداقل دمای آن به ۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.
