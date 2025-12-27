ورود سامانه جدید بارشی از امروز تا چهارشنبه

این وضعیت یکشنبه در اکثر نقاط کشور، دوشنبه به‌جز استان‌های سمنان و اصفهان و سه‌شنبه به‌جز نیمه جنوبی فارس و نیمه غربی هرمزگان، در سایر مناطق کشور پیش بینی می شود.

چهارشنبه در نوار شرقی خراسان رضوی بارش پراکنده رخ داده و سپس سامانه بارشی از کشور خارج می‌شود.

از یکشنبه تا سه شنبه در نیمه شرقی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد شدید خواهد بود و چهارشنبه کاهش محسوس دما در کشور پیش بینی می شود.

شنبه تا دوشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۱ و حداقل دمای آن به ۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.