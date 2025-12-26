خبرگزاری کار ایران
اعضای هیأت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند

پس از تأیید صلاحیت ۳۰ نفر از معتمدان توسط هیات نظارت، جلسه انتخاب اعضای اصلی هیأت اجرایی شهرستان تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، پس از تأیید صلاحیت ۳۰ نفر از معتمدان توسط هیات نظارت، جلسه انتخاب اعضای اصلی هیأت اجرایی شهرستان تهران با حضور حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، آقامیری رئیس هیأت نظارت شهرستان، رضایی‌امین نماینده دادگستری استان، محمدی مدیرکل ثبت‌احوال استان و کریمی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، در این نشست، پس از رأی‌گیری از حاضران، افراد زیر به‌عنوان اعضای منتخب و اصلی در هیأت اجرایی شهرستان تهران انتخاب شدند: 

۱. علی‌اصغر احمدی

۲. محمدحسین مقیمی

۳. هوشنگ بازوند

۴. عبدالرضا فولادوند

۵. عیسی فرهادی

۶. سیدجواد حسینی

۷. محمدهادی ایازی

۸. میثم امرودی

گفتنی است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

 

