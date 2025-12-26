وزیر آموزش و پرورش «شهید زنده» و برخاسته از بدنه تعلیم و تربیت کشور است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با بیش از ۷۰ نفر از فعالان مردمی فرهنگی، اجتماعی و تعلیم و تربیت استان خراسان جنوبی، اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از یادگاران عملیات کربلای ۴ است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، از مصادیق «شهید زنده» به شمار می‌رود.

وی افزود: علیرضا کاظمی مدیری ولایی، مردمی و زحمتکش است که مسیر رشد خود را از بدنه آموزش و پرورش آغاز کرده و با تحصیل و فعالیت مستمر در حوزه تعلیم و تربیت، به مسئولیت وزارت رسیده است؛ مدیری که نه از بیرون، بلکه از درون این مجموعه بزرگ تربیتی برخاسته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این‌که وزیر آموزش و پرورش شبانه‌روز برای حل مسائل این حوزه تلاش می‌کند، تصریح کرد: انتخاب چنین مدیری نشان‌دهنده اعتماد به نیروهای تربیت‌یافته در درون نظام آموزشی کشور و توجه به تجربه میدانی و شناخت واقعی از مسائل مدارس است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خسروپناه در پایان با قدردانی از تلاش‌های وزیر آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از شخصیت‌های فرهیخته و متعهد برخاسته از بطن آموزش و پرورش، می‌تواند مسیر تحول، امیدآفرینی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور را هموارتر کند.

انتهای پیام/