انتشار اسامی محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی غیرمجاز

به گزارش ایلنا، سازمان غذا و دارو با هدف صیانت از سلامت عمومی، فهرست تازه‌ای از محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی غیرمجاز را منتشر کرد.

بنابر اعلام این سازمان، برخی از این فرآورده‌ها به علت نداشتن مجوزهای بهداشتی لازم و همچنین فقدان اطلاعات معتبر و شفاف درباره ترکیبات، شرایط تولید و نگهداری، در گروه محصولات غیرمجاز قرار گرفته‌اند.



بر اساس این اعلام، فهرست محصولات غیرمجاز به شرح زیر است: مایع سفیدکننده: الماس میانجلگه؛ مایع لباسشویی صنعتی: POWER GEL PERSIL، INDUSTRIAL، SUPER CLEAN، DEEP CLEAN 360؛ مایع ظرفشویی: الماس میانجلگه؛ ژل ماشین ظرفشویی: FAIRY PLATINUM GEL (۳۰ و ۵۰ بار مصرف)؛ جرم‌گیر ماشین ظرفشویی: FINISH؛ دستمال کاغذی ۳۰۰ برگی: تی‌شی

