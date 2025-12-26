خبرگزاری کار ایران
انتشار اسامی محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی غیرمجاز
سازمان غذا و دارو اسامی جدیدی از محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی فاقد مجوزهای بهداشتی را اعلام کرد؛ محصولاتی که به دلیل نداشتن مجوزهای لازم و نبود اطلاعات معتبر درباره ترکیبات، شرایط تولید و نگهداری، غیرمجاز شناخته شده‌اند.

به گزارش ایلنا،  سازمان غذا و دارو با هدف صیانت از سلامت عمومی، فهرست تازه‌ای از محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی غیرمجاز را منتشر کرد.

بنابر اعلام این سازمان، برخی از این فرآورده‌ها به علت نداشتن مجوزهای بهداشتی لازم و همچنین فقدان اطلاعات معتبر و شفاف درباره ترکیبات، شرایط تولید و نگهداری، در گروه محصولات غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

بر اساس این اعلام، فهرست محصولات غیرمجاز به شرح زیر است: مایع سفیدکننده: الماس میانجلگه؛ مایع لباسشویی صنعتی: POWER GEL PERSIL، INDUSTRIAL، SUPER CLEAN، DEEP CLEAN 360؛ مایع ظرفشویی: الماس میانجلگه؛ ژل ماشین ظرفشویی: FAIRY PLATINUM GEL (۳۰ و ۵۰ بار مصرف)؛ جرم‌گیر ماشین ظرفشویی: FINISH؛ دستمال کاغذی ۳۰۰ برگی: تی‌شی

